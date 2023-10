Vandalizan granja familiar de calabazas en Morgan Hill

Cuatro sospechosos vandalizaron el martes en la noche la reconocida granja de calabazas Spina Farms dejando miles de dólares en pérdidas en Morgan Hill.

“Miles de dólares dos, tres a lo mínimo, todavía estamos mirando qué pasó”, aseguró Daniel Estrada, gerente del lugar.

Baños portátiles caídos, calabazas, decoraciones rotas, un tren en medio de la carretera y botellas de vino fue algunos de los destrozos que causaron los delincuentes.

Daniel explicó que el guardia de seguridad del lugar confrontó a los sospechosos que huyeron cuando se percataron de que había llamado a las autoridades.

Uno de los maleantes dejó un teléfono celular en el lugar.

“La persona que estaba en el tractor dejo el teléfono y el teléfono tiene una foto de él con el perro”, dijo Daniel.

La Oficina del Alguacil del condado Santa Clara informó que están trabajando para identificar a los sospechosos con la ayuda de la comunidad.

“Es triste porque hacemos esto para la gente, para las familias”, sostuvo Daniel.

Familias que se enteraron de lo ocurrido aseguraron estar decepcionadas sobre el hecho de que intentaron destruir un lugar tan especial para los pequeños.

“Más que nada es la maldad, pero no me extraña porque ahorita tantas cosas que se han visto, hay mucha gente que, no sé, yo no sé qué está pasando ahorita, pero desde lo que paso con COVID han pasado tantas cosas”, dijo Magda Serrano, residente de Morgan Hill.

El daño fue tan significativo que se pasaron toda la noche arreglando todo para evitar la cancelación de los viajes escolares que se esperan visiten el lugar.