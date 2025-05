Morgan Hill ofrecerá asesoría y talleres gratis para emprendedores y dueños de negocio

Morgan Hill ofrecerá asesoría empresarial y talleres en español gratis a emprendedores u dueños de negocios.

“La ciudad de Morgan Hill en colaboración con Renaissance Entrepreneurship Center, y el Distrito Escolar de Morgan Hill, estamos programando una serie de cursos para la gente que pueda sacar adelante un negocio, una idea, o si ya tiene su negocio para que puedan mejorar”, explicó Edith Ramírez, asistente admiradora de la ciudad de Morgan Hill.



Los talleres serán sobre diversos temas como estrategia de marketing, redes sociales, análisis del mercado, permisos, licencias, entre otros.

María Martínez, es una mujer emprendedora y hace un año quería tener su propia tienda de helados, pero por falta de información y recursos no fue posible.

“Invertí muchísimo tiempo, y al final no lo logré, porque no estaba preparada, no tenía todos los recursos que necesitaba”, aseguró María.

Las clases iniciarán el 5 de junio en la Escuela para Adultos de Morgan Hill a las 6:00 p.m.

“Vamos a iniciar con un curso que se llama “comienza con confianza”, ese va a correr por cuatro semanas, y después iniciamos otro curso que se llama plan de negocios”, aseguró Elvi Rojas, coordinadora de programas de Renaissance Entrepreneurship Center en el condado Santa Clara.

Para registrarte en estos talleres puedes llamar al (408) 256-2559 o visitar la página www.choosemorganhill.com/elevate.

El jueves 29 de mayo habrá una charla informativa sobre las clases y será de 6:00 p.m., a 8:00 p.m., en la Escuela para Adultos Morgan Hill, aula #3.