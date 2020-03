Mitigación y Respuesta

Actualizaciones sobre los servicios y / u operaciones de la ciudad de San José

Anuncio de financiamiento estatal para COVID-19:

El martes 17 de marzo, el Gobernador promulgó una legislación de emergencia aprobada que asigna hasta $ 1 mil millones en fondos estatales para responder a la propagación de COVID-19. El paquete de financiación incluye $ 150 millones para gobiernos locales como San José para apoyo de refugio y vivienda de emergencia para abordar COVID-19 entre la población sin hogar, y para comprar remolques de viaje y arrendar habitaciones en hoteles, moteles y otras instalaciones en asociación con condados y ciudades para proporcionar ubicaciones de aislamiento inmediato en todo el estado para personas sin hogar. Otras prioridades de financiamiento incluyen: aumentar la capacidad de camas hospitalarias y comprar equipos médicos para combatir el aumento repentino de pacientes con COVID-19, proteger hospitales, hogares de ancianos y otras instalaciones más vulnerables a la propagación de COVID-19, proporcionar servicios que salvan vidas a los californianos que se encuentran aislados en sus hogares, y proporcionar fondos para limpiar las instalaciones de cuidado infantil que permanecen abiertas.

Censo:

El 18 de marzo, la Oficina del Censo de EE. UU. anunció que pospondrá las operaciones de campo hasta el 1 de abril como medida preventiva para proteger la salud y la seguridad del público y de los empleados de la Oficina del Censo. Se han reprogramado para el 29-30 de abril y el 1 de mayo las ubicaciones exteriores no protegidas basadas en servicios (comedores de beneficencia, refugios, etc.) y orientadas al exterior no protegidas (recuentos de campamentos)

Unidad comunitaria y apoyo de nuestra comunidad inmigrante:

A medida que trabajamos para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad de COVID-19, la Red de Respuesta Rápida en el Condado de Santa Clara (video en español, video en vietnamita) continúa sus operaciones y está lista para proteger a los miembros de la comunidad seleccionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si ve actividad de ICE en su vecindario, llame al 408-290-1144 inmediatamente, y los voluntarios de Rapid Response y los abogados de inmigración estarán listos para ayudarlo.



