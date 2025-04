“Se me acabó el mundo”: habla la mamá del hispano encontrado enterrado tras 5 años desaparecido

SELMA, California - La madre de Miguel Alonso García, el hispano que desapareció hace cinco años y cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una propiedad privada en California, está devastada.

"Todas las noches salía en mi carro a buscarlo y no lo encontraba. Me siento derrotada, siento que se me acabó el mundo", contó María Estela Suástegui, quien hasta hace poco mantenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

La mujer relató que la llamada que ninguna madre desearía recibir llegó la semana pasada, mientras tomaba un café, y sintió que sus piernas de debilitaron.

La hermana del fallecido, Mérida Suástegui, también relató que aún no ha podido procesar la noticia. "No lo puedo creer todavía, estoy como entumida", dijo.

A pesar de que el hallazgo del cuerpo de Miguel Alonso García cierra un capítulo de incertidumbre para toda la familia, ahora buscan saber qué le sucedió.

La madre de la víctima le envió un mensaje a la persona que lo mató: "Por qué me quitaste a mi hijo, si tú no eres nadie para quitarle la vida, solamente Dios. Yo quiero que pagues, así como me lo mataste".

Desaparición y hallazgo del cuerpo de Miguel Alonso García

La última vez que Miguel Alonso García fue visto con vida fue el 11 de septiembre de 2020, cuando él tenía 30 años.

Desde entonces, su mamá y hermana se dedicaron a repartir boletines y a preguntar de casa en casa con la esperanza de encontrar pistas sobre su paradero.

Pero no fue hasta hace una semanas que la Oficina del Alguacil del Condado de Fresno recibió información sobre que el cuerpo de García podría estar enterrado en una propiedad privada.

Tras acudir al lugar con equipo pesado para excavar, los detectives finalmente desenterraron restos humanos que, tras una prueba de ADN, se confirmó que pertenecían al hombre.

Familia busca apoyo para los funerales

Ahora, su familia busca ayuda del público para darle sepultura, por lo que crearon una página de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios.

Las autoridades continúan investigando este caso y aseguran que, aunque ya tienen algunas pistas, aún necesitan la ayuda del público para esclarecerlo.