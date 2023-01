Mexicana cambia su nombre a Salsa Queen inspirada en sus sueños

Una inmigrante mexicana ha salido adelante gracias a su ímpetu e inspiración por lo que hace, tanto así que cambió su nombre en representación al sueño que construyó desde cero junto a su familia.

“Me puedes llamar Salsa, me puedes llamar Queen, me puedes llamar Salsa Queen”, aseguró.

Su nombre original era Maharba Zapata, pero ahora legalmente se llama Salsa Queen.

“Mi nombre es Salsa Queen me lo cambié legalmente hace tres años cuando hice mi citizenship”, explicó.

Salsa Queen comenzó vendiendo salsas mexicanas en estacionamientos de supermercados, pero en la actualidad distribuye sus productos a más de mil tiendas en todo el país.

La comerciante, sin tener un título universitario, ni saber inglés migró con sus padres, para tener una mejor vida en Estados Unidos.

“Mi papá se quedó sin trabajo y entonces no había mucho futuro en ese entonces en México, pero yo me acuerdo que mis papás trabajaban en una tienda, en una tienda en la que ahora vendemos nuestros productos allí. Ellos iban y limpiaban la tienda en la noche y les pagaban con toda la comida que ya no servía, la fruta que estaba echándose a perder, el queso verde. Me acuerdo de que cortábamos lo verde y nos lo comíamos. Estábamos bien agradecidos por lo que teníamos en ese entonces”, expresó Salsa entre lágrimas.

Y aunque también tuvo varios fracasos amorosos, logró encontrar a la persona correcta para formar la familia que tanto anhelaba.

“Entonces cuando conocí a mi esposo, él fue la primera persona que me preguntó ‘¿qué te gustaría hacer?’. y yo me dije ‘¿puedo hacer algo?’”. Entonces comencé a jugar con la idea de hacer pastelitos, pero al final del día dije: ‘yo no soy europea, yo no hago pastelitos europeos, yo soy mexicana y yo quiero que mi cultura crezca aquí en EEUU’”, aseguró.

Fue en ese momento cuando puso manos a la obra y comenzó a producir las salsas para acompañar tacos, burritos y quesadillas.

“Comenzamos a hacer salsas mis siete hijos y yo, así que era una unión familiar”. “Nuestro logo viene porque mi primer hijo que murió de leucemia, por eso escogimos el logo del Día de los Muertos, para recordarlo siempre”, afirmó Salsa.

Con todo lo vivido, Salsa Queen tiene claro cuál es la clave del éxito.

“Consistencia es la clave del triunfo. Yo sé que hay días en los que uno está cansado mentalmente y físicamente, pero hay que seguir adelante, echarle más gasolina, más ánimo, juntarse con gente que te pueda asesorar”, aseveró.