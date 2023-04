Exigen cambios tras investigación de mensajes racistas en el departamento de policía de Antioch

Después de que explotara el escándalo de los textos racistas y sexistas intercambiados por un grupo de policías en Antioch, líderes comunitarios, activistas y la comunidad en general salieron a las calles para exigir cambios en el departamento de la policía justo antes de que se lleve a cabo la reunión de los miembros del concejo.

“Yo fui parte de esos mensajes de textos. Ellos escribieron, ‘Shagoofa Khan parece una bolsa de desperdicio de semen de una noche arábica’”, dijo Khan, víctima de los mensajes.

Esto es parte del testimonio de la joven quien participó en la marcha en Antioch el martes.

Ella pide cambios dentro del departamento de la policía, al igual que otros quienes dicen también haber sido maltratados por agentes del orden de esa ciudad

“El oficial cuando me arrestó me dijo, ‘oh es que ustedes los Mexicanos piensan que son machos!’ Y le digo, ‘yo soy Mexicano pero no pienso así’”, dijo el residente Jorge Máquina.

El dice que perdió a sus hijos después de que lo detuvieran por esta razón.

“He tenido una experiencia triste y dolorosa. Me acusaron de violencia doméstica sin ninguna evidencia. Les dije, ‘¿Dónde están las marcas y videos?’ Y nunca me enseñaron nada”, dijo Máquina.

A raíz de todo este escándalo, muchos en Antioch dicen sentirse frustrados y piden cambios internos dentro del departamento de la policía.

“Estamos aquí para decir que estamos en contra del racismo y la violencia contra la comunidad Latina y Afroamericana”, dijo Marvin Galdames de la organización The Safe Return Project.

La comunidad le exige a los representantes políticos que no se queden cruzados de brazos y actúen de la siguiente forma, “que despidan a los oficiales y que no puedan contratados en otros departamentos porque mi has veces hacen algo malo y los despiden y van a otros departamentos y también que haya transparencia”,m dijo Galdames.

En la marcha se unieron representantes de diversas organizaciones del este del Área de la Bahía en solidaridad con las víctimas de los ataques racistas, sexistas y homofóbicos que incluyen al mismo alcalde de Antioch a quien los policías lo atacaron por ser de la raza Negra.