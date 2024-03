Mejora seguridad en la preparatoria Willow Glen en San José

Padres de la preparatoria Willow Glen de San José dieron a conocer cómo ha cambiado la seguridad de la escuela tras implementar varias medidas de seguridad que dicen han marcado la diferencia.

En mayo del 2023, el campus del centro escolar fue acordonado después de que autoridades encontraran a un estudiante armado con una pistola y un cuchillo, encendiendo las alertas en los padres de la institución.

“Sí me dice que hay más seguridad ahora, pero cuando pasó el incidente del muchacho que trajo el arma sí nos dio miedo también”, dijo Lourdes Jaime, madre de familia.

Lourdes explicó que este no es el único incidente que ocurrió en el 2023 en la escuela. Telemundo 48 habló vía telefónica con una madre que representa el concejo escolar de la preparatoria.

“A partir de este agosto los padres empezaron a pedir más planeaciones e implementaron medidas de seguridad como un plan de asistencia y puntualidad en la escuela y monitores de manera equitativa a todos los estudiantes haciéndolos responsables de acudir a sus clases”, indicó Maren Sederquist, presidente del Concejo Escolar de la preparatoria Willow Glen.

Esta madre agregó que los padres realizaron una evaluación para ver los resultados de las medidas y estas mostraron una mejoría del 22% en asistencias, un 56% menos de llegadas tarde, y el número de estudiantes graduados pasó de 44% el año pasado a 77% este 2024.

Telemundo 48 contactó al Distrito Escolar de San José sobre el tema y nos explicaron que ya que los porcentajes de estas mejorías no son del distrito no pueden hablar al respecto, pero que están comprometidos con mejores medidas de seguridad en todas sus escuelas y solo la semana pasada la mesa directiva aprobó un nuevo plan integral de seguridad escolar que se implementará en todos sus campus, incluyendo la preparatoria Willow Glen.

“Pues si me siento más segura porque mi hijo dice que si llega más la policía, pero si me gustaría más, porque a veces de cualquier manera pasan cosas en los baños y ya ve que en los baños no hay cámara y me gustaría que mi hijo estuviera más seguro”, dijo Lourdes.

El Concejo de la escuela explicó también que están agradecidos por los cambios del distrito ya que estos cubrieron la mayoría de sus propuestas

Pero agregan que están empezando a trabajar en una nueva petición en la que le quieren proponer al distrito que también agreguen en su próximo plan:

“Un sólido sistema de informes anónimos, un programa virtual de prevención de bullying y recursos de salud mental llamado #ICanHelp, la instalación de Detectores de vape y que extiendan la disponibilidad de naloxone en el campus”.

Lo que estos padres quieren mostrar con los datos que hicieron públicos en la última reunión del concejo de su escuela, es que las medidas de seguridad están funcionando y que con estos cambios ligeros se sienten más confiados de que un incidente como el del pasado agosto no volverá a ocurrir en la escuela de sus hijos, por lo que esperan que poco a poco más de estas medidas se implementen no solo en esta preparatoria sino todo el distrito escolar.