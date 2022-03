“Me empoderó, me salvó”: organización ayuda a mujeres latinas a salir adelante en San Francisco

La organización Mujeres Unidas y Activas ha logrado ayudar a miles de mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica en San Francisco.

Durante 30 años, esta organización ha sido refugio de mujeres, latinas e inmigrantes.

Recién llegada a Estados Unidos, una madre de familia sufrió graves problemas de violencia doméstica.

“Mi esposo me tenía como encerrada porque no me dejaba salir más que a dos cuadras y el más que nada me tenía como vigilada. cuando le dije estoy embarazada, el viene y dice pues no sé de quién es, este bebé no es mío, fue que el amenazó con matarnos”, aseguró la mujer.

Sin embargo, luego de buscar ayuda a través de la organización logró salir adelante.

“Me empoderó, sí me salvó, porque yo no sabía que yo tenía derechos”, aseguró.

Como ella miles de mujeres a través de los años han encontrado apoyo y esperanza en esta organización.

“Bueno es una organización con la doble misión de sanación personal y el poder comunitario”, indicó Verónica Nieto, vocera de la organización.

Además de la ayuda que ofrecen a estas mujeres, la organización también trabaja en activismo en causas políticas y sociales impulsando la reforma migratoria o mejorando las protecciones laborales para las trabajadoras del hogar. También entrenan consejeras para atender su línea telefónica de emergencia contra el abuso sexual.

“Saber que de este lado hay personas que no la van a juzgar, no la van a criticar, sino simplemente la van a poder apoyar”, expresó Nieto.

A través de las redes sociales la organización efectúa dos reuniones semanales abiertas al público para hablar de todos estos temas.