“Me arrojaron donde habían cuerpos”: joven hispano cuenta cómo fue torturado por un cártel mexicano

Un joven hispano narró el calvario que vivió luego de que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación lo torturaran durante horas porque se negó a ser parte de la organización.

El muchacho, quien prefirió no ser identificado, vivía en Jalisco, México cuando el cártel se interesó en él.

“Los carteles están, se puede decir reclutando muchos chavos de mi edad y más chicos y pues más que nada para que trabajen para ellos y yo la verdad me negué a eso y es por eso que me ha pasado todo esto, porque no quiero saber nada de lo hacen”, aseguró.

El joven, de 21 años, relató que lo torturaron durante horas, con una navaja le cortaron parte de su oreja y con un cable que se utiliza para el cambio de electricidad lo golpearon.

“Con la misma navaja que me hicieron lo que traigo en las piernas, me agarraron la oreja como si fuera un machetazo me llego hasta la cabeza, hasta el cráneo”, aseguró.

Luego de torturarlo, los miembros del cártel dieron al joven por muerto y lo arrojaron en un lugar donde había más cuerpos.

Moribundo, el muchacho logró escapar y días después viajó a Tijuana, sin embargo, el cártel lo seguía amenazando.

“Recibí amenazas que ya sabían que estaba en la frontera y el cartel de Jalisco me decía que ya estaba cerca y pues la verdad sentí bastante miedo e intenté cruzar la frontera y fue ahí donde me explotó un transformador y me electrocuté”, dijo.

Hace dos semanas el joven pudo llegar a San Francisco donde finalmente se reunió con su mamá.

“Es una gran bendición de Dios nuestro señor una gran bendición de nuestro señor porque decirle soy muy afortunada él es muy afortunado porque tiene vida”, afirmó la madre del joven.

La mamá del joven explicó que buscarán un abogado que los puedan ayudar en su caso para legalizar a su hijo.