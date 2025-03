Se llevó a cabo marcha de alto el fuego tras muerte de un joven en Oakland

El jueves se llevó a cabo una caminata de alto el fuego en Oakland, pidiendo el fin de la violencia armada, que siguió a la muerte de Derbing Alvarado, de 15 años, a principios de esta semana.

Cerca de 500 familiares, amigos y miembros de la comunidad marcharon en solidaridad en East Oakland, sosteniendo una pancarta para recordar al joven de 15 años.

Alvarado, estudiante de segundo año en Cristo Rey De La Salle, caminaba hacia la práctica de fútbol con un grupo de cuatro amigos cuando dos personas se les acercaron. Alvarado terminó recibiendo cuatro disparos durante un intento de robo después de que un hombre armado le exigiera su mochila.

“No es la culpa de la mochila, es la culpa del lugar. Pues Porque Oakland honestamente es un lugar donde no vivo a salvo", dijo Jean Carlo Álvarez , quien jugaba fútbol con Alvarado.

El jueves, los oficiales de Oakland arrestaron a un joven de 16 años en el homicidio que ocurrió el lunes en la cuadra 1400 de 100th Avenue, dijo la policía.

El caso será presentado ante la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda para determinar los cargos, dijo la policía.

“Un poquito de alegría, pero no me quita mi tristeza que tenemos la familias, y esperar que arresten a los demás para esperar que dicen las autoridades", dijo Derbing José Alvarado Orozco, el padre del joven de 15 años.

El jefe de policía de Oakland, Floyd Mitchell, también estuvo en la marcha y dijo que un segundo sospechoso está cooperando con la policía.

“Ese dolor no me lo van a quitar ni a mí ni a mi familia, mucho menos a mi niña, no, no tiene que hacerse justicia”, dijo Derbing José Alvarado Orozco.