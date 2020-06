Manifestantes rinden honor a George Floyd en el Ayuntamiento de San Francisco

Cientos de personas se apostaron en las afueras del Ayuntamiento de San Francisco el lunes para protestar pacíficamente por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

La Alcaldesa London Breed hizo acto de presencia junto al actor Jamie Foox para rendirle honor a Floyd y a los cientos de afroamericanos que han muerto a manos de la policía.

Breed aseguró que antes de ser Alcaldesa ¨soy una mujer afroamericana¨ e indicó ¨y para ustedes que usan este movimiento para incitar a la violencia y culpar a los afroamericanos y para dividirnos les decimos que no vamos a tolerar eso¨.

Gritando consignas como ¨ni uno más¨ los asistentes pidieron un cese a la violencia.

Por su parte, Foxx hizo un llamado a las personas para que tomen las calles pacíficamente ¨deben salir y no se deben de quedar sentados. No dejen de tuitear, no dejen de enviar mensajes de texto, deben salir a las calles¨.

Durante la manifestación, la Alcaldesa y los asistentes a la protestas se arrodillaron en honor a Floyd.

Un acto similiar ocurrió durante el fin de semena cuando el alcalde de Santa Cruz Justin Cummings, y al jefe de policía de Santa Cruz, Andy Mills se arrodillaron en señal de respeto a la vida de George Floyd.