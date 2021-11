Manifestantes en la Bahía protestan contra orden de vacunación contra el COVID-19

Dos ciudades de la Bahía fueron escenario de protestas en contra del mandato de vacunación para menores de edad impuesto por autoridades de salud locales y estatales.

En San José, los manifestantes aseguraron que, aunque no están en contra de las vacunas, sí están en contra de que los obliguen a ponérsela, ya que nadie les puede decir qué hacer con sus cuerpos y su salud.

"No queremos las vacunas para los niños y menos obligatoria. Los niños tienen su inmunidad natural", indicó Laura Harrington, manifestante.

Los asistentes también protestaron en contra del uso de mascarillas.

"Yo nunca la he usado y no la voy a usar. Entiendan que están diciendo unas cosas, porque cuando entras con una máscara es lo mismo que cuando entras sin una", afirmó Samuel Castillo, manifestante.

Por su parte en Santa Rosa decenas de personas también se pronunciaron en contra del mandato obligatorio de las vacunas calificándolo como una medida discriminadora que tiene como cómplice a las farmacéuticas.

"La razón que algunas personas no quieren la vacuna es porque es inmoral para nuestro cuerpo Jesús dice que nuestro templo y no podemos meter nada sucio en nuestro cuerpo", expresó un manifestante que prefirió mantenerse en el anonimato.

Según un estudio de QuoteWizard, las razones que esgrimen quienes no quieren la vacuna son en un 62% por los efectos secundarios, un 23% porque no saben si los niños la necesitan, un 35% porque esperan a ver si es segura, un 42% no confían en el gobierno y un 8% no cree en la vacunación.