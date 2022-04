Mamá de Brandon se encuentra cara a cara con los secuestradores de su bebé

Jessica Ayala, mamá de Brandon Cuellar, el bebé de 3 meses secuestrado en San José, acudió el jueves a un tribunal del condado Santa Clara donde se encontró cara a cara con los acusados de llevarse a su bebé.

“Fue difícil aguantarme de verla y no poder decir nada. Ella (Yesenia una de las arrestadas) me miró con unos ojos de odio, me miró desde que entré y no me perdió la vista”, aseguró Jessica.

La joven madre contó que cuando entró a la corte sintió mucha rabia por lo que habían hecho y aseguró que, aunque vio a José Portillo, otro de los implicados, admitió que no lo conocía.

Jesenia Ramírez y Portillo enfrentan cargos por conspiración para cometer un secuestro, sustracción de un menor y allanamiento de morada.

La fiscalía del condado Santa Clara dio a conocer el jueves que por ahora no presentará cargos contra Baldomero Sandoval, quien también fue arrestado por el secuestro y posteriormente fue liberado.

Jessica afirmó que, aunque Sandoval, quien era supervisor de su esposo en una empresa de construcción, se encuentra en libertad tiene miedo, sin embargo, no cree que les pueda hacer daño a ella y a su familia.

“No me siento segura, pero tampoco insegura, lo conozco desde hace tiempo y no creo que haga algo y también sería algo estúpido para él tratar de hacer algo porque él sabe por el proceso que está pasando”, indicó Jessica.

Jessica piensa que Sandoval nunca tuvo malas intensiones a diferencia de Yesenia quien siempre estuvo interesada en ella y en su bebé.

“Se acercó a mí, me tocó el estómago, que según Dios la usaba, a mi se me hacía raro que siempre me preguntaba la talla de ropa del niño y de pañales”, explicó.

También aseguró que Yesenia se aprovechó de ellos para la situación económica que pasaban.

Jessica aseveró que desde el secuestro su bebé ha cambiado, antes era un niño tranquilo y ahora llora mucho.

Ahora lo único que Jessica quiere es que se haga justicia y que si es posible los dos sospechosos pasen el resto de sus vidas en la cárcel.