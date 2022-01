Maestros se toman días de enfermedad en protesta ante aumento de contagios por COVID-19 en escuelas de la Bahía

El aumento de contagios entre empleados y estudiantes en distritos escolares a lo largo de la Bahía ha provocado que docentes se reporten enfermos para protestar y exigir mejores medidas de protección contra el COVID-19 en las escuelas.

En Oakland, la mayoría de los maestros, el personal de apoyo y los administradores de Frick United Academy of Language se tomaron un día por enfermedad el miércoles y jueves para proteger a otros del COVID-19, dijo un maestro y organizador de la escuela.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La escuela ha tenido 22 casos de COVID-19 desde que reabrió después de las vacaciones de invierno, mientras que entre el 25% y el 75% de los estudiantes se ausentaron de cada clase, según los organizadores.

Sin embargo, funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Oakland no han puesto en cuarentena a la escuela, lo que llevó a los maestros y al personal a tomar acciones.

"Tenemos un brote", dijo Ella Every-Wortman, maestra de Frick.

No hay clases el viernes, por lo que la "ausencia por enfermedad" de dos días proporcionará un período de cuarentena de cinco días antes de que se reanuden las clases el martes después del feriado del Día de Martin Luther King Jr, el lunes.

Funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Oakland no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por su parte, grupos de maestros del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa están planeando llevar a cabo la misma acción durante la semana en protesta por lo que creen que son medidas de seguridad insuficientes por parte del distrito.

Varios maestros de la Escuela Primaria Grant y la Escuela Secundaria Korematsu participaron el miércoles en la protesta “ausencia por enfermedad”, y los maestros de la Escuela Primaria Stege y la Escuela Secundaria Hercules planean protestar, dijo la maestra de Stege, Hannah Geitner. Según el distrito, nueve de los 32 maestros de Korematsu se reportaron enfermos y unos pocos se reportaron enfermos en Grant. Todas las escuelas del distrito cerraron el lunes y el viernes pasado debido a la gran cantidad de casos de covid-19 y la escasez de personal.

El superintendente Chris Hurst, en un comunicado el martes, condenó las protestas.

"Este tipo de acción no es útil y solo exacerba nuestros problemas actuales de personal", dijo Hurst. "Al final, son los estudiantes y las familias quienes no están se sirve cuando el personal se coordina para no presentarse en la escuela".

Aunque los maestros en cada sitio tienen su propio conjunto de demandas, dijo Geitner, los maestros de Stege están pidiendo al distrito que proporcione máscaras KN95, en lugar de solo máscaras quirúrgicas, para todos los estudiantes. Actualmente, el distrito solo se ha comprometido a proporcionar dos mascarillas KN95 por semana a los empleados y mascarillas quirúrgicas a los estudiantes. Los maestros también piden pruebas semanales requeridas para los estudiantes y un plan formal de seguridad de Covid para la variante Omicron del distrito.

Geitner dijo que la escuela está viendo que muchas familias mantienen a sus hijos en casa, ya sea porque no se sienten cómodos enviándolos en medio del aumento de Covid-19 o porque otros miembros de la familia se han enfermado. La escuela también tiene escasez de maestros en este momento, dijo Geitner. Dos están de baja por Covid-19 y otras dos clases no tienen un maestro de tiempo completo.

"Ha sido realmente difícil en nuestro sitio", dijo Geitner.

Los maestros de Stege que planean participar en la acción enviaron correos electrónicos a los padres de sus alumnos para informarles que estarían enfermos hasta el próximo martes 18 de enero.

El portavoz del distrito, Ryan Phillips, dijo que el distrito no espera bajas por enfermedad generalizadas y tendrá suficientes administradores y sustitutos para evitar que las escuelas tengan que cerrar sus campus.