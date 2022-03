Maestros continuarán manifestando si no cumplen sus demandas en San Francisco

Veinte educadores del Distrito Escolar Unificado de San Francisco durmieron dentro de las oficinas del distrito el lunes por la noche para exigir que el distrito les pague, ya que cientos de maestros y otros miembros del personal no han recibido pago o solo han recibido cheques parciales desde enero.

El grupo y docenas de sus simpatizantes, todos miembros del sindicato United Educators of San Francisco, realizaron una manifestación el lunes por la tarde exigiendo que el distrito emita sus cheques de pago de inmediato.

Los educadores han dicho que, debido al problema del pago, no han podido pagar el alquiler, las facturas médicas y otras necesidades.

Durante una sesión informativa realizada el martes por la mañana dentro de las oficinas administrativas del tercer piso de la sede del distrito, el grupo dijo que, aunque pudieron reunirse con el superintendente Vincent Matthews el lunes por la noche, los educadores aún no han recibido su pago.

"Lo que está sucediendo con el pago insuficiente, la falta de pago de nuestro personal es completamente inaceptable, y me comprometeré completamente a trabajar con el superintendente hasta que cada persona, cada miembro del personal reciba su pago completo", dijo la presidenta de la Junta de Educación del SFUSD, Jenny Lam, en la sesión informativa. "Esto es simplemente imperdonable y debemos resolverlo ahora".

El maestro y miembro de la UESF Frank Lara, uno de los 20 que pasaron la noche dentro de las oficinas, reconoció la dedicación de Matthews para solucionar el problema, pero dijo: "Las disculpas no pagan el alquiler. Entonces, continuamos con la ocupación porque no ha habido No ha habido un plazo establecido para cumplir con nuestras demandas".

Además, el grupo dijo que tomará posesión de las cámaras de la Junta de Educación el martes a las 5:00 p.m., donde se celebrará una reunión de la "Junta de Educación del Pueblo".

Varios funcionarios de la ciudad han mostrado su apoyo a los educadores no remunerados, incluidos varios supervisores de la ciudad, comisionados de la Junta de Educación y la fiscal de distrito Chesa Boudin.

Los funcionarios del SFUSD han admitido que a cientos de maestros y otros miembros del personal no se les ha pagado desde enero, pero atribuyeron el error a un cambio reciente del distrito a un nuevo sistema de nómina. Anteriormente, el distrito había usado el mismo sistema durante los últimos 17 años.

Matthews dijo en un comunicado el lunes que el distrito está trabajando diligentemente para corregir el problema, incluida la adición de al menos diez miembros más del personal a su departamento de nómina para ayudar a investigar y resolver el problema.

"A pesar de mucha preparación, han surgido problemas serios relacionados con la nómina desde la transición a un nuevo sistema de información de empleados. Esto es imperdonable y no debería haber sucedido", dijo. "Es responsabilidad del SFUSD pagar a sus empleados de manera precisa y puntual. Nos disculpamos profundamente con todos los empleados que han experimentado un retraso en el pago. Le pedí a nuestro director de tecnología que se traslade al 100 por ciento a este proyecto hasta nuevo aviso. Estamos comprometidos a resolver esta emergencia lo más rápido posible. A cada miembro del personal se le pagará el dinero que se le debe".

Los problemas de pago surgen cuando el distrito y la Junta de Educación de San Francisco están considerando despedir a cientos de maestros y otro personal para equilibrar el presupuesto para el próximo año escolar, ya que el distrito enfrenta un déficit presupuestario proyectado de $125.

Los funcionarios del SFUSD dijeron que mientras cientos de miembros del personal se han visto afectados, la mayoría de los más de 10,000 empleados del distrito han recibido el pago correcto.

Los funcionarios de UESF han dicho que planean presentar una demanda si no se soluciona el problema del pago.