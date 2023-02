Atacan a maestra hispana de 78 años en intento de robo en San Francisco

Una maestra, de 78 años, exigió más seguridad a los líderes locales de San Francisco luego de ser atacada por un hombre que intentó robarla en el Distrito de La Misión.

“Como una persona adulta pido más seguridad y respeto para las personas mayores, no me siento segura, estoy ahorita todo lo que me ha pasado”, aseguró Yolanda Melara, maestra.

Melara se dirigía a dar clases en la escuela Head Start MNc Inspiring Success cuando un hombre intentó arrebartarle la cartera mientras caminaba por el área de 16th Street y Mission Street.

La maestra asegura que el sospechoso se le acercó y al no poder quitarle la cartera, la empujó y la hizo caer al suelo.

Melara sufrió una herida en el ojo derecho y en la muñeca.

El sospechoso, al que arrestaron tras el ataque, fue identificado como Steven Briar, de 47 años.

Briar enfrenta cargos de agresión con lesiones graves, abuso de ancianos y resistencia al arresto.