Madre hispana espera reencontrarse con su hijo que fue deportado a México

Maricela Santos Hernández espera reencontrarse con su hijo quien tras ser encarcelado fue deportado a México.

“Lamentablemente él se metió en el mundo de las drogas y cayó muy bajo a tal grado de llegar a robar los paquetes que dejaban los UPS”, explicó Maricela.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ángel fue arrestado en el 2015 y enfrentó diversos cargos, una situación que afectó a Maricela en gran medida.

“Al principio yo lloraba mucho y la primera vez que yo pisé la cárcel, aquí en Redwood City para visitarlo, lloré amargamente en uno de los pilares, pero de pronto alguien se me acercó y me dijo ´no te sientas mal porque yo no creo que tú hayas hecho algo malo en la educación, simplemente que él decidió malas amistades y malos caminos´”, recordó Maricela.

Esas palabras de alivio y el apoyo de su hijo menor Francisco la hicieron darse cuenta de que no estaba sola y le dio esperanzas de que en 2 años Ángel regresaría a casa, sin embargo, no fue así.

“Lamentablemente, después de haber hecho su tiempo, lo pusieron a disposición de migración”, aseguró Maricela.

Durante tres años esta madre hispana luchó para que las autoridades migratorias liberaran a su hijo, pero este fue deportado en marzo de 2021 a México, un país que dejó a los 11 años.

“Tuvimos una conversación con la abogada acerca de su récord criminal para ver que posible alivio migratorio pudiese tener él. Y no da muchas esperanzas. Ah, pero sí habló ella un poco sobre las inconsistencias que hay en el caso de él, como el que el abogado criminal no le haya hecho saber sus consecuencias migratorias”, afirmó Maricela.

Maricela aseguró que no se dará por vencida porque, aunque su hijo cometió varios errores, aprendió de ellos y ahora lo que necesita es una segunda oportunidad y el apoyo de su madre.

“Ahora es cuando él me necesita a mí y como mamá voy a estar ahí”, aseveró Maricela.