Madre hispana brutalmente golpeada en escuela en Union City

Una familia de Union City está aterrada luego que su mama fue presuntamente golpeada por una alumna de la preparatoria James Logan.

Las heridas que le propino la menor a la mujer fueron tan graves que perdió el conocimiento y fue hospitalizada por varios días.

En el rostro de María Jiménez, aun se ven los estrados de la violenta golpiza que supuestamente le dio una alumna de la preparatoria James Logan el martes cuando los interceptó en el estacionamiento del plantel. Iban a reportar a la sospechosa por acoso estudiantil.

“La muchacha me empezó a golpear a golpear me rompió la nariz, me saco la sangre”, dijo Jiménez.

Estuvo hospitalizada por tres días pues sufrió lesiones severas en el rostro, cabeza y cuello y entre otras cosas tuvo una conmoción cerebral que le hizo perder el conocimiento.

Mientras a ella la atacaban, su esposo estaba protegiendo a su hija de otra agresora.

“Se fue a abalanzar a los golpes y agarrarla del cabello a mi hija entonces yo lo que hice le quité todo los golpes a mi hija y me metí en medio”, dijo Eder Rojas, padre de la estudiante acosada. “Con los puños con los pies, con todo estaban pegando”.

Cuando por fin pudieron librarse de ellas a los pocos minutos, llego la policía y la ambulancia. Pero para Rojas, los golpes no le dolieron tanto como cuando vio lo que le habían hecho a su esposa.

“Le mire la cara le mire el rostro y le dije ‘¿Que te hicieron?’”, dijo Rojas. “Que impotencia yo porque defendí a una persona y dejé a otra si este no era el plan, el plan era entra a la escuela a prevenir esto”.

El video fue grabado justo cuando los paramédicos estaban atendiendo a la mamá.

El distrito confirmó que el percance había ocurrido en sus instalaciones. Por medio de un comunicado dijeron que: personal de la escuela respondió y que ayudo a separar a los involucrados y que así termino el altercado.

Pero, la familia Jiménez, asegura que no fue así. Que el guardia de seguridad de la escuela jamás intervino.

Lo señalé le dije, ‘tú eres el culpable porque tú no hiciste nada’, él fue el culpable”, dijo Jiménez.

El Departamento de la Policía de Union City dijo vía telefónica que a la joven que golpeo a Jiménez había sido arrestada bajo cargos de asalto con uso de violencia, pero por ser menor de edad, fue liberada bajo custodia de sus padres.

“Mi vida cambio por completo, siento que nada va a ser como antes, me preocupo yo pero más que nada mi hija”, dijo Jiménez.

Dicen que su hija no quiere regresar a la escuela, que teme por su vida y que se siente desprotegida pues supuestamente en varias ocasiones reporto a la administración del plantel el acoso estudiantil del que era víctima por parte de la sospechosa.

Telemundo 48 intentó comunicarse por varios medios con los padres de la supuesta agresora y hasta fuimos a su residencia, pero nadie respondió a las llamadas, correos electrónicos, ni abrieron la puerta.

La investigación sigue activa y será enviada a la fiscalia del condado Alameda quien determinará si se presentaran cargos criminales en el caso.