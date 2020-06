Madre de reo recluido en San Quintín pide acciones ante brote de coronavirus

Familiares de reos recluidos en la Cárcel de San Quintín se encuentran preocupados ante el aumento de casos de coronavirus que se han registrado en la cárcel.

Autoridades reportaron un total de 16 casos el 12 de junio, sin embargo, hasta la fecha ya han contabilizado un total de 450 casos de los cuales 47 son miembros del personal.

¨Hay varios infectados y varios más que están con síntomas y no han sido atendidos apropiadamente¨, aseguró María Tamayo, madre de Eric, de 22 años, quien se encuentra recluido en la cárcel.

Tamayo aseguró que la prisión no cumple con las medidas de higiene necesarias para evitar contagios.

¨Las celdas no las limpian constantemente como lo hacen en otras prisiones porque yo me informé, en otras prisiones, hacen los chequeos y desinfectan, aquí no lo están haciendo¨, de acuerdo a María.

Activistas aseguraron que el brote de coronavirus en la cárcel inició con el traslado de reclusos de la ciudad de Chino el mes pasado donde se habían confirmado 13 casos del mortal virus.

¨Sabíamos que la prisión de San Quintín tenía todas las condiciones adecuadas para que, si llegaba un caso de covid 19, se extendiera como incendios forestales ", dijo John Johnson, ex reo de San Quintín.

A través de un memorandum, un grupo de doctores aseguraron que advirtieron al estado hace varias semanas sobre la vulnerabilidad hacia el virus en la prisión debido a sus instalaciones obsoletas, la sobrepoblación y la falta de personas médico.

María hizo una llamado a las autoridades para que intervengan ante esta crisis de salud pública.

¨Quisiera llamar a las autoridades a que por favir nos ayudaran a recurrir a estas instalaciones para poder hacer algo por ellos¨, indicó.

Por su parte, el Departamento de Correccionales y Rehabilitación del estado asegura que le ha realizado la prueba de coronavirus a más de 1,300 reos en San Quintín, y que continúan habilitando equipo de protección personal e implementando medidas de salubridad.

Gavin Newsom, gobernador del estado dijo el miércoles que el estado espera acelerar la liberación de miles de presos de bajo riesgo en prisiones estatales.