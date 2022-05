Lo que debes saber sobre la vacuna contra el COVID-19 de Johnson&Johnson

La FDA decidió limitar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 de Johnson&Johnson debido a que podría causar coágulos en la sangre en las personas que la reciban.

Sin embargo, muchos de los que ya se vacunaron con esta dosis admiten sentirse preocupados por lo que les pueda ocurrir en un futuro.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Ahorita me siento bien, pero tengo la preocupación que algún día vaya a tener coágulos en la sangre”, explicó Bernardo Quintana, vacunado con Johnson&Johnson.

Según la FDA el riesgo que representa esta vacuna es que podría causar un desorden de coágulos en la sangre, algo conocido como Trombosis.

QUÉ ES LA TROMBOSIS

“Cuando nos cortamos la piel se puede crear un tapón para que no nos desangremos y lo que no queremos es que por cualquier otra razón se crean estos tapones y se vayan al cerebro y a otras partes del cuerpo porque realmente puede crear que la sangre no pase y se alimente esa área nuestro cuerpo”, explicó Ilan Shapiro, médico.

Actualmente se contabilizan 60 casos, sin embargo, en abril de 2021 Estados Unidos decidió pausar durante diez días el uso de la vacuna de Johnson&Johnson tras la recomendación de los CDC y de la FDA al reportarse seis casos de mujeres de entre los 18 y 48 años de edad que recibieron esta dosis y presentaron un raro cuadro severo de coágulos en la sangre.

Los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la inoculación.

“Sí, tenemos que tener cuidado. Sí, hay una relación pero realmente la relación es muy pequeña. Lo que tenemos que tomar en cuenta en este momento es que tenemos dos alternativas increíbles que es la vacuna de Pfizer y también de moderna y si alguien quiere ponerse la de J&J y entiende el riesgo que también se la ponga”, indicó Shapiro.

CUÁNDO PUEDEN APARECER LOS SÍNTOMAS CUANDO SE TIENE UN COÁGULO DE SANGRE

“Esto pasa entre las dos a cuatro semanas después de haberse puesto la vacuna y si ya pasaron de eso realmente es muy difícil que tengan algún tipo de reacción”, afirmó Shapiro.

QUIÉNES RECIBIRÁN LA VACUNA DE JOHNSON&JOHNSON

La vacuna será ofrecida únicamente a las personas mayores de 18 años que por razones médicas no puedan recibir las dosis de Pfizer o Moderna.

Shapiro dijo que hay personas que son alérgicas a las dos vacunas antes mencionadas.