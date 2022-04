“Lloré hasta que me cansé”: madre de Brandon Cuellar relata su amarga experiencia tras el secuestro de su bebé

Jessica Ayala tuvo la experiencia más horrible que una madre puede vivir luego de que el lunes un desconocido secuestrara a su hijo Brandon Cuellar de la casa de su abuela en San José.

Feliz pero aún traumatizada, Jessica contó las horas de angustia tras la desaparición del pequeño, de 3 meses.

“Fue algo muy traumatizante, algo que todavía no lo supero, fue como una ansiedad era algo que yo quería buscar, quería salir a buscar a mi bebé, no me lo esperaba”, aseguró Jessica Ayala.

Brandon fue secuestrado luego de que su abuela lo dejara dentro de un apartamento mientras salía a buscar unas compras que había realizado. En ese momento, un hombre identificado como José Román Portillo, de 28 años, presuntamente ingresó al inmueble y se lo llevó.

Tras 20 horas de intensa búsqueda por parte de la policía y el FBI, Brandon finalmente fue hallado gracias a la acción de buenos samaritanos que denunciaron a la policía haber visto una camioneta con una silla de bebé en su interior que les parecía sospechosa.

“Lloré de alegría, lloré hasta que me cansé de llorar, ósea algo que no puedo explicarte. Mi corazón estaba muy fuerte latiendo. Que haya regresado mi angelito a mi vida es algo que no tiene valor”, aseguró Jessica.

La joven madre dijo que el reencuentro con Brandon fue algo inexplicable.

“Brandon cuando me miró se puso a reír, nunca había escuchado una risa así de él y solo en risa”, contó Jessica.

El pequeño fue trasladado al hospital como medida de precaución, sin embargo, se encuentra en buen estado de salud.

“Brandon no había comido quizás como entre unas cinco a seis horas porque cuando comió lo hizo desesperadamente, nada más tenía un golpe que si se le marcó en su pierna y sí, está bien”, indicó Jessica.

En cuanto a los tres sospechosos arrestados por el secuestro del bebé, Jessica aseveró que conocía a Yesenia Guadalupe Ramírez una de las personas arrestadas en el caso.

Ramírez era amiga de la abuela de Brandon de la iglesia y fue quien llevó a la señora a realizar las compras antes de que ocurriera el secuestro.

Una familia de San José se reunió el martes luego que las autoridades rescataran a un bebé de 3 meses de sus secuestradores y nadie siente alivio como su abuela.

“Ella era muy insistente desde que yo tenía nueve meses de embarazo y no había nacido Brandon. Luego (del nacimiento del bebé) iba mucho a mi casa y siempre estaba como queriendo estar presente”, indicó.

Jessica también dijo que Baldomeo Sandoval es esposo de Ramírez.

“Se me parte el corazón del hecho de que utilicen a Dios para ellos tener una cara diferente ante el mundo”, puntualizó Jessica.

Luego de vivir una experiencia tan amarga como madre, Jessica afirmó que cuando Brandon crezca le va contar lo que pasó para que sepa que él es un milagro de Dios.