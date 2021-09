Llega a su fin el programa de protección al inquilino en California

El viernes fue el último día que la legislatura en California podría haber pedido una extensión a la moratoria contra desalojos, pero no ocurrió. Lo que significa que esa protección para inquilinos se termina oficialmente el último día de este mes.

Como dicen por ahí, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y para miles de Californianos esto significa que las protecciones que tenían para no ser desalojados de sus hogares por no haber pagado la renta, terminan.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Empezando el 1 de octubre la ley ya se venció y la renta se va a tener que pagar por completo”, dijo Maricela Lechuga de Law Foundation.

Y es que ni los asambleístas ni los senadores estatales apoyaron la moción y el viernes, era el último día para hacerlo.

“Ya ha habido tres versiones ya es la última versión que se vio ya no se va a extender más”, dijo Lechuga.

Por eso en el Área de la Bahía ciudades como San José están ofreciendo otras alternativas para esos residentes.

“Lo más importante que los inquilinos pueden hacer es aplicar para la ayuda del pago de renta tan pronto como sea posible”, dijo Emily Hislop de San José.

Y sepa que aunque la protección contra desalojos se vence, usted no tiene que salir inmediatamente.

“Por favor si recibe una notificación de desalojo por favor no tiren la toalla, hay posibilidades de mantener su hogar”, dijo Francisco Duenas de la organización Housing Now. “Su caso tiene que ir a corte. No se deje llevar por chantajes o amenazas los inquilinos tienen el derecho de quedarse en su casa hasta que un juez decida si se van a quedar o se van a ir”.

Pero ojo, esta protección sólo es válida si usted presentó una declaración diciendo que no podía pagar el alquiler debido a la pandemia y al menos aportó el 25% de su renta total.

El único que puede hacer algo al respecto en este momento es el gobernador , el puede llamar a una sesión extraordinaria para extender la protección para inquilinos.