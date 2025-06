Padre de familia de Livermore narra lo vivido tras ser detenido y deportado a México por ICE

Miguel Ángel López fue deportado a México luego de asistir el 27 de mayo a la corte de inmigración en San Francisco para presentarse a su cita rutinaria.

Telemundo 48 habló con Miguel Ángel vía telefónica y nos contó cómo fue estar en un centro de detención y posteriormente la travesía de ser deportado.

“Le di el papel que dice que llevo 17 años reportándome con ICE, se lo di al oficial y ya no sé qué tanto estuvo haciendo y de repente me dijo acompáñeme arriba y ya cuando íbamos en el elevador me dijo que me iban a detener”, recordó Miguel Ángel. “Me encerraron en un cuarto, me quitaron mis zapatos, mi cinturón de la sudadera”.

El padre de familia relató que permaneció en ese edificio por varias horas, esa misma noche fue trasladado al centro de detención Golden State Annex en un van con otros tres detenidos.

Al llegar al centro de detención “estuvimos encerrados hasta como horas de la media noche hasta las 2:00 p.m.”, aseguró.

“Y de ahí le dan a uno ropa y lo vuelven a encerrar hasta que haya un cupo donde están todos los detenidos”, explicó Migue Ángel. “Éramos 85 en donde estábamos pero hay diferentes facilities”.

El hombre afirmó que se enfermó mientras se encontraba detenido.

“La atención médica si es tardada me estaba enfermando de la gripe y no me atendieron sino hasta después de dos días”, declaró Miguel Ángel.

El 6 de junio, Miguel Ángel fue deportado.

“De repente llegaron los de ICE y me dijeron que si sabía lo que estaba pasando y me dijeron que me iban a llevar a Tijuana, me iban a deportar”, expresó Miguel Ángel.

Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido su familia no sabía nada de él.

“Les pregunté si podía hacer una llamada a mi esposa para dejarle saber, pero me dijeron que no podía usar el teléfono”, dijo Miguel Ángel.

Su esposa quien llegó a México tan pronto se enteró de su deportación, indicó que es como comenzar de cero.

“Llegar aquí y no tener nada se te cae el mundo encima porque no tener trabajo no tener nada y no hay nadie que nos mueva”, aseveró Rosa López, esposa de Miguel Ángel.

Rosa tendrá que regresar a Livermore a estar con sus hijos, sin embargo, Miguel Ángel tiene la esperanza que su abogado pelee su caso en una audiencia en julio en San Francisco.

“Voy a tener que buscar trabajo no más es que no tengo identificación de nada y apenas voy aplicar para que me den una identificación”, añadió Miguel Ángel.