Librería de San Francisco deja de vender libros de autora de “Harry Potter” por posturas antitrans

Una librería de San Francisco anunció a principios de este mes que dejaría de vender títulos de J.K. Rowling, incluyendo su popular saga de "Harry Potter", debido a las posturas antitransgénero de la autora.

Booksmith, inaugurada en 1976 y ubicada en el vecindario de Haight-Ashbury, afirmó que la gota que colmó el vaso llegó el mes pasado, cuando la escritora anunció en redes sociales que usaría su patrimonio personal para financiar el Fondo de Mujeres J.K. Rowling, que se describe a sí mismo como un fondo legal para apoyar a "personas y organizaciones que luchan por preservar los derechos de las mujeres basados ​​en el sexo en el ámbito laboral, en la vida pública y en espacios protegidos para mujeres".

Aunque el fondo no menciona específicamente a las personas transgénero, Rowling se ha opuesto abiertamente a la inclusión de las mujeres trans en los espacios femeninos. Y quienes defienden los esfuerzos para restringir los derechos de las personas trans suelen describirlos como una defensa de los derechos de las mujeres "basados ​​en el sexo".

"Con este anuncio, hemos decidido dejar de vender sus libros", declaró Booksmith en un comunicado en Instagram. "No sabemos exactamente en qué consistirá su nuevo 'fondo para mujeres', pero sabemos que no formaremos parte de él. Como grupo de amantes de los libros queer, nuestra adolescencia también estuvo marcada por magos y elfos. Míranos, es obvio. Si tú o un ser querido quiere sumergirse en el mundo de 'Harry Potter', te sugerimos que lo hagas comprando ejemplares usados ​​de estos libros", agregó el negocio.

Un representante de Rowling dijo que la autora no estaba disponible para hacer comentarios.

El lunes, Booksmith publicó en su sitio web una lista de libros de fantasía similares a la saga de "Harry Potter" para lectores interesados ​​en alternativas, lo que generó cierta controversia y un debate sobre si las librerías deberían decidir a qué libros pueden acceder sus clientes.

"Así que van a seleccionar solo libros de autores con los que están de acuerdo políticamente", escribió un usuario en redes sociales. "Me alegra saberlo. Compraré en otro sitio", agregó.

Booksmith respondió: "Tenemos muchos libros con los que no estamos de acuerdo, pero en este caso, no se trata de política en absoluto. Cuando el autor de un libro afirma que todas sus ventas contribuirán a un fondo antitrans, la única forma en que podemos optar por no participar es dejando de vender los libros. Es lo mismo que cuando les animamos a comprar sus libros en tiendas independientes en lugar de comprarlos en Amazon. Esto va en contra de todo lo que creemos y que hemos intentado defender durante nuestros casi 50 años vendiendo libros. Si quieren leer los libros de HP ('Harry Potter'), les rogamos que los compren de segunda mano en tiendas locales, donde el dinero se queda en la comunidad que aman".

Otras personas agradecieron a la tienda y dijeron que volverían pronto.

Booksmith no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

Rowling enfrentó críticas por primera vez por sus opiniones sobre las personas trans en 2019, cuando tuiteó en apoyo a una investigadora británica que perdió su trabajo por publicaciones en redes sociales que afirmaban que permitir la entrada de mujeres transgénero a espacios femeninos representa una amenaza para la seguridad de las niñas y mujeres cisgénero. En 2020, tras recibir repetidas críticas por sus opiniones catalogadas de transfóbicas, Rowling redobló sus esfuerzos en una entrada de blog de 4,000 palabras en la que expresó su temor de que las redes sociales estén alimentando un "contagio" que ha llevado a que más jóvenes se declaren transgénero y que, como sobreviviente de violencia doméstica y agresión, le preocupa permitir la entrada de mujeres trans a espacios femeninos.

En esa publicación, afirmó que quería que las mujeres trans estuvieran seguras, pero, al mismo tiempo, no quería que las niñas y mujeres biológicas estuvieran menos seguras. Las políticas inclusivas para las personas trans, en particular las relacionadas con los baños, no aumentan los riesgos de seguridad, según un estudio publicado en 2018 y otro a principios de este año.

Sus opiniones se han vuelto más extremas con los años, y recientemente se refirió a las mujeres trans como hombres en redes sociales. En agosto, también difundió información errónea sobre que la boxeadora olímpica argelina Imane Khelif es un hombre, lo que llevó a la deportista a presentar una denuncia por ciberacoso en su contra ese mismo mes.

Rowling no ha respondido públicamente a la denuncia, salvo para compartir un artículo en redes sociales que critica a Khelif por una campaña de relaciones públicas de belleza y le pide que publique sus resultados de ADN. La demanda de Khelif contra Rowling sigue en curso.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.