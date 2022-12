Nuevas leyes ofrecerán protección y beneficios laborales a la comunidad inmigrante de California

Varias leyes que ofrecerán beneficios y protecciones a inmigrantes entrarán en vigencia a partir de enero en California.

A continuación, te explicamos en qué consisten cada una de estas leyes:

LICENCIA POR ENFEREMEDAD

Una de estas importantes medidas es la que amplia los beneficios de trabajadores cuando necesiten pedir licencia por enfermedad.

Esto no estará limitado solo para cuidar a familiares, sino que se extiende a personas que no son familiares directos, es decir, si un trabajador necesita una licencia en el trabajo para cuidar de un ser querido enfermo, la podrá solicitar no solo para cuidar a hermanos, abuelos e hijos adultos, sino también a personas significativas para él, aunque no tengan relación de sangre.

Ahora lo que hace esta ley es que crea la figura de "persona designada" la cual el empleado podrá nombrar en el momento en que pide la licencia, aunque la empresa podrá limitar a una sola persona designada por año.

EQUIDAD SALARIAL

A partir del 2023 todas las compañías con más de 15 trabajadores estarán obligada a publicar el rango de salarios que paga para cada puesto.

“Por años hemos escuchado que las mujeres y los trabajadores de minorías ganan menos dinero que los hombres blancos, por el mismo trabajo, esta ley cambia eso. Las compañías tendrán que publicar no solo el rango de salario sino también el promedio que paga para cada puesto”, explicó Larry Gerston, analista político.

CAMPESINOS PODRÁN SINDICALIZARSE

En el 2023, los trabajadores del campo podrán pertenecer a sindicatos y también se les permitirá votar por correo y no en persona.

El objetivo de este cambio es que el empleador no sepa por cuál opción votó el trabajador, evitando así, una posible represión por parte de la compañía por estar apoyando a un sindicato.

NUEVOS SALARIOS PARA EMPLEADOS DE COMIDA RÁPIDA

Los trabajadores de comida rápida contarán con un nuevo organismo que tendrá la autoridad de establecer salarios y normas laborales solo para ellos.

Este concejo podría incrementar sus pagos hasta $22 por hora lo que beneficiara a medio millón de trabajadores, sin embrago, expertos advierten que ya los empleadores impulsan un referendo para impedir que avance.

EDUCACIÓN GRATUITA

Todos los colegios comunitarios del estado tendrán que ofrecer clases de inglés como segundo idioma a refugiados o inmigrantes recién llegados, de forma gratuita o a costo reducido, ampliando así la oferta de oportunidades de educación para esta comunidad.