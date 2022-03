Legisladores proponen nuevo proyecto de ley para extender la moratoria de desalojos en California

Cientos de miles de inquilinos de California que enfrentan el desalojo la próxima semana podrían obtener otros tres meses de protección en virtud de un proyecto de ley que los principales líderes legislativos aprobaron el jueves.

El gobierno federal envió miles de millones de dólares a los estados para ayudar a las personas que se atrasaron en el pago de la renta durante la pandemia. El programa de California pagará el 100% del alquiler impago de las personas si cumplen con ciertos requisitos de ingresos.

La ley estatal dice que los inquilinos no pueden ser desalojados mientras tengan una solicitud pendiente de asistencia de alquiler. Pero esa ley expirará el 31 de marzo. Mientras tanto, tantas personas han solicitado asistencia que los funcionarios estatales están tardando más de lo que pensaban en entregar el dinero.

Hasta el martes, poco más de 275,600 personas tenían solicitudes pendientes, según la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios de California. Ese número no incluye los programas de asistencia operados por los gobiernos locales. Los funcionarios estatales no podrán aprobar todas esas solicitudes antes del 31 de marzo. A partir del 1 de abril, cualquier persona que no haya pagado el alquiler puede ser desalojada.

En el último momento, los legisladores estatales han decidido intervenir. El jueves, dos legisladores, los asambleístas Tim Grayson y Buffy Wicks, ambos demócratas, presentaron un proyecto de ley que extendería las protecciones de desalojo para las personas con solicitudes pendientes hasta fines de junio. Los legisladores planean tener audiencias públicas sobre el proyecto de ley la próxima semana antes de votar para enviarlo al gobernador Gavin Newsom el 31 de marzo.

“El Gobernador apoya firmemente una extensión que continúa protegiendo a los inquilinos hasta bien entrado el verano y garantiza que todos los solicitantes elegibles estén protegidos bajo este programa de alivio de alquiler líder en la nación a medida que finaliza”, dijo su oficina en un correo electrónico el jueves.

El estado ha extendido las protecciones de desalojo varias veces durante la pandemia, siempre a pesar de las objeciones de los propietarios que dicen que, en algunos casos, están siendo presionados por pasar más de un año sin recibir pagos de alquiler. El año pasado, Newsom dijo que las posibilidades de extender las protecciones nuevamente eran “muy modestas”.

Las reacciones al proyecto de ley fueron mixtas. El grupo de propietarios más grande, la Asociación de Apartamentos de California, apoya el proyecto de ley porque, además de evitar algunos desalojos, también evitaría que los gobiernos locales aprueben sus propias leyes de desalojo más estrictas.

“La consistencia es muy importante”, dijo Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de asuntos gubernamentales estatales y cumplimiento de la Asociación de Apartamentos de California.

El programa de asistencia para desalojos de California dejará de aceptar nuevas solicitudes el 1 de abril, por lo que la ley propuesta solo protegería a las personas que hayan solicitado asistencia para esa fecha. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad, un grupo que representa a los inquilinos, dijo que los legisladores también deberían dar a las personas más tiempo para presentar la solicitud. Cualquier cosa menos, dijeron, sería “un rescate de los propietarios que resulta en miles de familias en las calles”.

Se espera que el proyecto de ley avance rápidamente a través de la Legislatura. El jueves, los dos principales líderes de la Legislatura, el presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, y el presidente interino del Senado, Toni Atkins, ambos demócratas, emitieron una declaración conjunta diciendo que el proyecto de ley “recibirá una acción rápida”.

“Nos comprometimos con aquellos que están en la fila y no deberían verse perjudicados por el tiempo que lleva el proceso”, dijeron Rendón y Atkins en un comunicado conjunto.

La extensión beneficiará a personas como Jenise Dixon, cuya solicitud de asistencia de alquiler ha estado pendiente desde octubre. Dixon dice que ha vivido en el mismo apartamento de alquiler controlado en Los Ángeles durante 19 años. Dijo que trabajaba en la industria del entretenimiento, pero que no ha tenido un trabajo estable desde que comenzó la pandemia y pronto se atrasó en los pagos de la renta.

“Estoy a un paso de la falta de vivienda”, dijo.

Pero su solicitud de asistencia para el alquiler está atascada porque ni ella ni el propietario pueden presentar un contrato de arrendamiento. Ella dijo que presentó facturas de servicios públicos y otras pruebas para demostrar que vive en el apartamento, pero fue en vano.

“Incluso si me aprueban, no cubrirá todos los meses que estoy atrasado”, dijo el martes durante una conferencia de prensa organizada por defensores de la vivienda que instaron a una extensión de las protecciones de desalojo. “Solo le pido a la gente de arriba, a los legisladores, que le den al sistema la oportunidad de ponerse al día para que la gente como yo no caiga en el olvido”.

Hasta ahora, California pagó casi $2,500 millones en asistencia de alquiler a poco más de 214,000 hogares, con una asistencia promedio de $11,488. Los funcionarios estatales dicen que la mayor parte del dinero se destinó a hogares con ingresos muy bajos o extremadamente bajos que ganan menos del 50% del ingreso medio de su área. El programa pronto podría quedarse sin dinero. Los funcionarios estatales habían pedido $ 1.9 mil millones adicionales del gobierno federal, pero hasta ahora solo han recibido alrededor de $ 200 millones.

Pero los inquilinos no deberían tener que preocuparse. El mes pasado, Newsom firmó una ley que permite que el dinero estatal cubra los costos del programa en caso de que el dinero federal no lo cubra todo.