James de los Lakers y Curry de los Warriors se reencuentran en los playoffs

Es LeBron vs. Steph en el gran escenario, Take V.

Con un aspecto ligeramente diferente en los playoffs en estos días para dos de los mejores jugadores del juego.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Solo dos de los jugadores más competitivos que jamás hayan jugado este juego”, dijo James el lunes. “Queremos grabar nuestro nombre en los libros de historia tanto como podamos, y estamos jugando a nuestra manera. No tengo nada más que la mayor admiración y respeto por Steph”.

Curry y Draymond Green reflexionan sobre las muchas batallas memorables de las Finales de la NBA de Golden State con James y se maravillan de cómo todos siguen jugando baloncesto de tan alto nivel tantos años después.

Sin embargo, este enfrentamiento de semifinales de la Conferencia Oeste que comienza el martes es nuevo para todos: Curry, Green, Klay Thompson y estos Warriors nunca se han enfrentado a Los Angeles Lakers de LeBron en los playoffs, incluso si están muy familiarizados con el propio James.

“Es especial conocer la primera serie que jugamos contra él en Cleveland en el 2014-15 hasta ahora, tenemos la suerte de jugar a este nivel”, dijo Curry. “Emocionado por un nuevo capítulo, dos equipos que intentan mantener viva su temporada y perseguir un campeonato. Eso es todo lo que es."

Los Warriors y los Cavaliers de James se enfrentaron en cuatro finales consecutivas de la NBA entre 2015 y 2018.

El Juego 1 en esta serie de semifinales de la Conferencia Oeste al mejor de siete es en la casa de los Warriors: Golden State es el sexto sembrado y los Lakers el No. 7. Es la primera vez que un sembrado No. 6 tiene cancha en casa en la segunda ronda. desde que los Houston Rockets, sextos sembrados, se enfrentaron al No. 7 Seattle SuperSonics en 1987.

“Es extraño, una serie de semillas seis-siete, tenemos la ventaja de jugar en casa, así que tenemos que aprovechar eso”, dijo Curry.

Curry tiene marca de 15-7 contra James en los playoffs, con Curry promediando 25,4 puntos contra James 33.

Todavía son deslumbrantes.

En febrero, James, de 38 años, superó a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA. Y ahora, a los 35 años, el actual MVP de las Finales de la NBA, Curry, viene de una obra maestra de 50 puntos en una victoria por 120-100 en el Juego 7 en Sacramento el domingo que completó una remontada después de quedarse atrás 2-0, la mayor cantidad de puntos en un Juego 7 y su mejor actuación anotadora de cualquier juego de postemporada.

"No. 1 estás hablando de algunos de los mejores competidores, LeBron es uno de los mejores competidores, Steph, Klay, yo (Kevon Looney), los mejores competidores”, dijo Green. “Tener estas oportunidades no lo damos por sentado. Quién eres como profesional se mostrará durante estos tiempos. Aquí estamos ocho años después de la primera vez que nos encontramos en una serie de playoffs y seguimos jugando a ese nivel. eso es especial Dice mucho sobre quién eres como profesional”.

ENEMIGO DESCONOCIDO

Thompson ha estado soñando con la oportunidad de enfrentarse al equipo al que creció viendo. Su padre, Mychal, jugó para Los Ángeles en sus últimas cinco temporadas en la NBA entre 1986 y 1991.

Los Warriors no se han enfrentado a los Lakers en los playoffs desde que Thompson mayor estuvo allí en 1991, cuando el equipo "Run TMC" dirigido por Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin perdió en las semifinales de la Conferencia Oeste ante Magic Johnson y James Worthy. .

Esta temporada, los Lakers ganaron los últimos tres encuentros desde que rehicieron su lista en la fecha límite de canjes. Los Ángeles concluyó su serie de primera ronda contra los Grizzlies en el Juego 6 el viernes, por lo que los Lakers estarán bien descansados.

“Es especial, hemos jugado contra LeBron en la final cuatro veces, una de las mejores que jamás haya jugado”, dijo Thompson. “Va a ser un gran desafío para nosotros, pero todos estamos emocionados de jugar contra los Lakers. Es una franquicia legendaria. Warriors-Lakers, ha pasado mucho tiempo desde que se vieron en los playoffs. "Estoy personalmente emocionado de jugar frente a mi padre, mi madre y algunos de mis mejores amigos e ir a SoCal después de nuestra estadía en casa. Es solo un sueño hecho realidad. He esperado esto durante 12 años".

LOONEY EN LAS TABLAS

Las posibilidades de Kevon Looney en los tableros podrían ser más difíciles si se trata de Anthony Davis.

Looney terminó con 106 rebotes en la serie de primera ronda, 37 en el lado ofensivo. Tuvo cinco juegos consecutivos de playoffs con rebotes de dos dígitos.

En los últimos cinco juegos de la serie, Looney tuvo 90 rebotes, 34 ofensivos, con 27 asistencias.

“Todo comenzó con Kevon”, dijo Green.

LAKERS DE NUEVO LOOK

¿Qué tan diferentes son los Lakers del equipo que comenzó la temporada regular 2-10 después de perder en Golden State en la noche de apertura? Es probable que solo tres jugadores que anotaron en ese juego jueguen minutos significativos en esta serie.

Los Lakers han estado rodando desde la fecha límite de canjes, y han ganado 14 de sus últimos 18 juegos rumbo a San Francisco. Los Ángeles agregó al exescolta de los Warriors D'Angelo Russell y al tapón defensivo Jarred Vanderbilt a su alineación titular junto con el colaborador bidireccional Austin Reaves, mejorando drásticamente el elenco de apoyo de James. Los Warriors ya lo saben: Los Ángeles venció a Golden State tres veces en 23 días al final de la temporada regular.

“Una de las primeras cosas que aprendí sobre LeBron la primera vez que jugamos contra él en las Finales fue lo inteligente que era, como si al salir de los tiempos muertos supiera lo que estábamos haciendo”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. "Así que toma eso en cuenta".

PONERSE A LA DEFENSIVA

Davis dio una clase magistral defensiva en la victoria de la primera ronda de los Lakers sobre Memphis, bloqueando 26 tiros en la serie de seis juegos y haciendo que los Grizzlies desconfiaran profundamente de aventurarse en la pintura. Davis probablemente no tendrá el mismo impacto en los tiros en salto de los Warriors, que promediaron la tercera menor cantidad de puntos de la NBA en la pintura esta temporada.

Los Ángeles ha sido un equipo defensivo resistente y determinado bajo el mando del entrenador novato Darvin Ham, y es probable que su éxito defensivo dependa de que Dennis Schröder, Russell, Vanderbilt y Reaves de alguna manera retrasen a Curry y Thompson en el perímetro.

“Es completamente lo contrario (de Memphis)”, dijo Reaves. “Lanzan triples en todas partes, honestamente. Así que es un cambio de mentalidad, pero nos concentraremos y lo resolveremos”.

EL TOQUE DE THOMPSON

Thompson estará ansioso por ponerse en marcha rápido después de tener problemas en los últimos dos juegos contra los Kings, calificando su salida de 4 de 19 en el Juego 7 como "repugnante". Acertó 8 de 20 en la derrota del Juego 6, incluidos 2 de 9 desde larga distancia. Eso fue después de que Thompson anotó 26 en el Juego 4 y 25 en el Juego 5.

Cuando se calienta, puede anotar en ráfagas.

Le gustaron las miradas que recibió, y Kerr elogió la tacaña defensa de Thompson a pesar del duro día en el otro extremo. “Con suerte entrarán en el Juego 1 d