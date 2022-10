Jurado decidirá el futuro de la alguacil del condado Santa Clara en el caso de corrupción

El juicio por corrupción civil contra la alguacil del condado Santa Clara, Laurie Smith, ahora está en manos del jurado.

Aunque no es un juicio penal, se lleva a cabo como tal. Por lo tanto, la Smith no pasará tiempo en la cárcel con un veredicto de culpabilidad, pero está luchando por mantener su trabajo hasta el final.

Smith se sentó en la galería mientras el fiscal presentaba sus argumentos finales el jueves. El fiscal fue contratado desde el condado San Francisco para evitar un conflicto de intereses. Le dijo al jurado que Smith era corrupta, tanto en el proceso que creó para emitir permisos de portación de armas ocultas como para no informar intencionalmente sobre un obsequio.

Los fiscales sostienen que los permisos se otorgaron principalmente a personas importantes, como atletas y grandes donantes y simpatizantes de la campaña.

“Espero un final en el que podamos evitar que se produzcan favores políticos como este”, dijo el testigo del juicio, el reverendo Jethroe Moore II.

Era uno de esos VIP a los que se les dio un permiso de portación oculta. Dirige el capítulo local de la NAACP.

Había sido un aliado muy vocal del alguacil, pero afirma que después de que él no la respaldó para la reelección, no se renovó su permiso de armas y ya no respondieron sus llamadas.

Se le preguntó a Moore si pensaba que su CCW no se renovó debido a su apoyo a su oponente y dijo: “Realmente lo creía. Eso es lo que me pasó a mí, nuestra relación cambió drásticamente”.

Moore testificó en el juicio diciendo que obtuvo un permiso de armas porque su seguridad estaba constantemente amenazada por grupos de extrema derecha y dijo que dejó de apoyar a la sheriff porque no estaba de acuerdo con la forma en que ella dirigía las cárceles.

“Me alegro de que se produzcan cambios en nuestro departamento del alguacil”, dijo.

La Alguacil ha negado todas las acusaciones.

Durante los argumentos finales, su abogado Allen Ruby dijo que los casos se ganan y se pierden según los hechos, y que en este caso no se presentaron hechos.