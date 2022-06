Latino Hub podría cerrar sus puertas en la Misión de San Francisco

La organización Latino Hub podría cerrar sus puertas luego de que la Ciudad de San Francisco le quitara fondos financieros.

“Está diciendo que solo nos van a dar dinero para 6 meses más, y después ya no hay dinero, como es posible cuando estamos sirviendo a tantas personas que no tienen comida, no tienen trabajo, como pagar la renta y tienen necesidad”, afirmó Roberto Hernández, fundador de Latino Hub.

Desde que inició la pandemia, Latino Hub le ha brindado apoyo y protección a los latinos de La Misión ofreciéndoles mayor acceso a las pruebas de COVID-19 y a las vacunas.

“Entre tanto el director el Departamento de Salud nos dijo que se comprometían a seguir brindando acceso a exámenes y a vacunas en la Misión y a las comunidades en alto riesgo, que quieren reconectar a la gente con las clínicas locales y que de todas formas el presupuesto aún se está ajustando”, afirmó Grant Colfax, director del Departamento de Salud de San Francisco.

Sin embargo, Hernández ha expresado que le preocupa que no se valore el modelo integral de Latino Hub.

“Pero el problema es que la gente ya está acostumbrada a venir aquí, porque no solo se da vacuna, se da comida, exámenes, se te ayuda con la renta, entonces si cierra aquí va a andar todo mundo para acá, para allá, y no van saber dónde ir la gente tampoco”, dijo Hernández.

Una preocupación que ha llegado hasta quienes se han visto beneficiados por la labor de esta organización.

Javier Contreras, quien asiste a Latino Hub, expresó que ha recibido asesoría psicológica debido al estado de angustia que le generó la pandemia.

“Como latino me siento muy cómodo aquí, físicamente, se habla español, chicos hablan perfecto español e inglés, son el puente perfecto para la realidad legal de Estados Unidos”, aseguró Contreras.

Otro de los problemas que enfrenta la organización es que el dinero que reciben para otros servicios de salud fue reducido al 50%.

“Sabemos que ese modelo es muy importante y confió en que durante el proceso de presupuesto encontraremos una forma de que estos modelos sigan siendo respaldados a través diferentes mecanismos de financiación”, puntualizó Colfax.

Telemundo 48 contactó a la alcaldesa de la ciudad, sin embargo, se negó a responder preguntas relacionadas con el posible cierre de a organización.