Latina crea podcast para dar a conocer la diversidad de la comunidad hispana en la Bahía

Odalys Jasmine García Arce busca dar a conocer la diversidad de la comunidad latina a través de su podcats Hella Latin@.

“Hice este podcast porque quería representar la historia de mi generación, la historia de los inmigrantes quería representar la comunidad latina por lo que somos”, explicó Odalys.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Odalys fundó hace dos años el proyecto de radio virtual que actualmente cuenta con 70 ediciones de entrevistas a representantes de la comunidad.

“Los Latinos no cuentan mucho su vida o el chisme, mi papá siempre dice que la ropa sucia se lava en casa ósea no le digas nada a nadie, pero necesitamos representar estas historias porque muchos están afectados por mantenerse callados por depresión o por lo que esté pasando con su identidad”, dijo Odalys.

Esta joven hondureña llegó junto a su familia a San Diego donde a pesar de las dificultades incluida una ocasión que debieron vivir en la calle, lograron salir adelante.

Odalys se mudó desde San Diego al Área de la Bahía para trabajar en tecnología y actualmente ha cosechado un éxito rotundo a través de su podcast.

“Se ha convertido en 40k download global, me abrieron las puertas y ahora me están pagando la renta en triple y me siento bendecida porque todo lo que hago es para mis papás”, afirmó.

La joven emprendedora espera que su éxito inspire a las nuevas generaciones y que su voz logre llegar a los corazones de su audiencia.

“Que la gente que esté escuchando vea que esa persona ha pasado todo lo que has pasado voz y que ahora están haciendo muchas cosas y logrando sus metas”, añadió Odalys.