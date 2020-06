Las nuevas modificaciones que afectarían las peticiones de asilo

El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer un borrador con una serie de modificaciones que se aplicarían a los procesos de asilo del país.

El borrador, de 161 páginas, contiene reglas más estrictas que de ser aprobadas harían casi imposible la aprobación de las solicitudes de asilo, de acuerdo a expertos.

¨Va muy a modo de retórica antiinmigrantes, cierra las puertas a más inmigrantes para poder legalizar su estatus¨, aseguró Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

El documento explica que el hecho de que una persona haya estado viviendo en el país durante más de un año y no haya solicitado asilo, es considerado un factor adverso significativo y contraprudencente, ya que las explicaciones del por qué la persona no introdujo la petición no valdrían.

¨Ahora tienes que aplicar casi antes de llegar al año viviendo en Estados Unidos, a pesar del trauma que tengas, miedo, no sepas de la ley, no hables el idioma, o no tengas el dinero¨, dijo Rodríguez.

También se estaría considerando redefinir las clasificaciones de grupos especiales como víctimas de violencia doméstica o miembros de la comunidad LGBT.

¨ Ejemplo anteriormente una mujer podía alegar que la persona que la maltrata lo hace porque ella es mujer hoy no va ser suficiente¨, aseguró Rodríguez.

En el caso de las personas que están fuera del país, deberán pedir asilo en otros países antes de llegar a EEUU, si no cumplen con esta regla, el borrador indica que entonces las personas no buscaba una protección urgente.

¨Totalmente absurdo, imagínate que alguien viene huyendo de Honduras, El Salvador y tiene que quedarse en Guatemala, qué condiciones presenta Guatemala para seguridad, el mismo presidente Bukele de El Salvador en una entrevista dijo ´El Salvador no tiene condiciones para mantener personas que solicitan asilo en Estados Unidos´¨, dijo Ramón Cardona, director del Centro Latino Cuzcatlan.

El Gobierno aseguró que estas medidas buscan clarificar y estandarizar el proceso, por lo que también se reduciría la discreción que tienen los jueces.

Se espera que la propuesta se publique el 15 de junio en el Registro Federal y estará abierta a comentarios públicos.