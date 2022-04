Las alergias y el cambio climático

El cambió climático no solo ha afectado al medio ambiente y al hábitat de los animales, si no también, a la salud de los seres humanos.

La temporada de alergias está perjudicando cada vez más a las personas.

“Padezco mucho de alergias, desde todos estos años, y siento que este año está empezando más temprana la alergia, y como que estoy sintiendo más síntomas”, dijo Linda De León, residente de Novato.

El polen, uno de los principales alérgenos que más afecta a las personas, está saliendo antes de su temporada debido a los cambios en las temperaturas.

“Estudios que se hicieron aquí, en nuestra área, han demostrado que con el aumento en las temperaturas vemos que el polen está saliendo antes e incluso durando más tiempo al final de la temporada. Interesantemente, en ese estudio también demostraron que los niveles de polen también habían bajado en especie, pero eso no significa que la gente esté teniendo menos síntomas, porque están expuestos a ese mismo polen, por más tiempo”, explicó Carlos Salgado, alergólogo de la Universidad de Standford.

La temporada de alergias en el Área de la Bahía suele iniciar entre los meses de enero y febrero, y se extiende hasta poco después del verano, pero la crisis climática extiende este periodo cada vez más.

“Lo que hago es que siempre me informo qué días van a estar las alergias más fuertes para no exponerme tanto y también la otra cosa que hago es que siempre me lavo la cara también para quitarme el polen”, indicó De León.

CÓMO DIFERENCIAR LOS SÍNTOMAS DE LAS ALERGIAS DE LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19

“Los síntomas que no serían comunes ver con las alergias del medioambiente, y que a veces vemos con el COVID, serían la fiebre, la tos prolongada y problemas respirando. El último este, de problemas respirando, puede ser un poco difícil de discernir. La gente que tiene alergias al polen, hay bastante gente que tiene asma, también, entonces eso puede ser un síntoma compartido entre las dos”, aseguró Salgado.

Por otro lado, el lugar donde vives también puede influir en la severidad de las alergias.

“Nosotros vemos diferentes alergias y en diferentes tiempos a los que los doctores en la costa este o en el medio del país lo ven. Aquí en el Área de la Bahía hay 5 polen principales que causan alergias: el principal es el pasto o el césped, y de ahí tenemos 4 árboles que son: el olivo, el roble, el abedul y el cerro o cipreses, entonces esos son los árboles principales que vemos que causan alergias en nuestra zona”, afirmó Salgado.