Las abejas humanas se preparan para el empleo durante las vacaciones

Con el objetivo de apoyar a las comunidades locales, Human Bees anuncia importantes opciones de empleo en California para las fiestas

LATHROP, CA - Con la temporada navideña acercándose rápidamente, Human Bees Inc. ha ampliado sus oportunidades de empleo en todo el estado de California.

Hay varios clientes importantes y grandes proyectos para los que están contratando de inmediato. Una oportunidad importante es con una de las empresas más grandes de los EE. UU., Que busca cubrir 950 puestos de temporada en el Aeropuerto Internacional de Oakland en Oakland y el Aeropuerto Internacional LAX en Los Ángeles.

Hay oportunidades de empleo adicionales en Oakland, así como en Lathrop, Modesto y Stockton.

Los puestos disponibles en cada una de estas ubicaciones incluyen:

Manipuladores de material de almacén y distribución

Ensamblador de fabricación

Técnicos de dispositivos médicos

Inspector de calidad de productos electrónicos de consumo

Maquinista de precisión CNC

Técnico de instalaciones

El pago por cada uno de estos trabajos es semanal, con opciones de Depósito Directo y Tarjeta de Pago, y no hay costo para los contratistas.We have multiple locations available:

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

Lineas directas

Oakland

(510) 550-7513

Los Angeles

(424) 307-1122

Central Valley

510-746-8693

Aplica online

Humanbees.com/jobs

Human Bees es una de las empresas de contratación de personal de más rápido crecimiento en el país, y actualmente emplea a más de 2.000 asociados por contrato cada semana. Somos una organización con sede en California, propiedad de minorías, con más del 85% de nuestro personal que habla español con fluidez. Pagamos semanalmente, con opciones de Depósito Directo y Tarjeta de Pago. Estamos orgullosos de apoyar a nuestras comunidades locales para que impacten verdaderamente a cada individuo y a sus familias.