La Universidad de California reafirma su postura en relación al conflicto del Medio Oriente

Los rectores de la Universidad de California aseguraron el pasado jueves que se mantienen firmes en su postura en relación al ataque perpetrado por Hamás en Israel, al cual llamaron un “acto de terrorismo”

Esto, en respuesta a las fuertes críticas que un grupo de profesores que pidieron al recinto educativo que se retractara de dicha postura

"Este acto merece y requiere nuestra condena colectiva", dijo la declaración del presidente de la UC, Michael V. Drake, y Richard Leib, presidente de la junta de rectores de la UC.

Al respecto, el Consejo de la Facultad de Estudios Étnicos de la UC, que en su carta del 16 de octubre a los dirigentes de la UC se describió a sí mismo como representante de más de 300 miembros de la facultad de toda la UC, pidió a los dirigentes administrativos de la UC "que se retracten de sus acusaciones de terrorismo, que eleven la lucha por la libertad palestina y que se opongan a los crímenes de guerra, la limpieza étnica y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino".

El sistema de la UC también ha enfrentado críticas de los manifestantes por no hablar en contra de la crisis humanitaria que se desarrolla en Gaza a medida que Israel avanza hacia el territorio mientras promete eliminar a Hamás.

El portavoz de la UC dijo que no hubo más comentarios. "Los acontecimientos determinarán si son necesarias o no más declaraciones. En este momento, la Universidad no tiene más comentarios que hacer".



Información más detallada sobre este incidente, puede encontrarla en https://edsource.org/updates/uc-stands-by-israel-hamas-statement