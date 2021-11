La falta de agua ha sumido a California en una gran sequía histórica perjudicando los cultivos y el bolsillo de los agricultores al sur de la Bahía.

“Lo que ha cambiado es el precio del agua, los precios han subido. El año pasado estaba un 10% más barata y hace 7 años estaba un 25% más barata”, explicó Javier Zamora,

agricultor.

Para tener una perspectiva de esta problemática comparamos un acre de cultivos con una cancha de fútbol. Para sembrar garbanzo en la cancha se necesitaría llenar la superficie con solo una pulgada de agua, pero si el cultivo es de fresas la necesidad sube a siete pulgadas de agua y el número solo aumenta con productos como el apio que necesitarían 14 pulgadas de agua para obtener el producto.

Cada litro de esa agua se les cobra a los agricultores.

Los pozos administran el agua a los campos agrícolas y una pompa permite que se distribuya el líquido a cultivos aledaños.

Cada galón se mide, y el dispositivo permite saber el consumo total del agricultor y cada tres meses revisan la cifra para así hacer el cobro.

“Bueno en mi caso como el año pasado gastamos de $60,000 a $80,000 en el uso del agua y si pagamos 10-15% más sería este año de $8,000 a $10,000 más que definitivamente van a tener un impacto negativo en tu bolsillo”, explicó Javier.

Este año otra preocupación surgió, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que con el propósito de recuperarse de la sequía pediría a los agricultores disminuir en un 15% el uso del agua en sus cultivos

“Desgraciadamente es algo que no podemos llevar a cabo porque lo que plantamos, plantamos las fresas el año pasado y ahora no podemos reducir el uso del agua en un 15% porque nos afectaría en una manera muy negativa donde no tendríamos producción”, afirmó Javier.

La falta de producción podría generar algunos despidos de empleados debido a que no habría cultivos que recoger.

“A cualquiera de nosotros nos puede pasar y es por eso que tratamos de reducir el gasto del agua, unas variedades de fruta si ocupan los rociadores, pero tratamos de crecer pura fruta y verdura que ocupe sistema de riego por goteo”, aseveró José Villanueva, trabajador.