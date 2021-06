La pasión de un joven hispano por ofrecer el mejor servicio en su barbería en San José

Omar es un joven hispano que pone toda su pasión y energía en cada corte de cabello que realiza en su barbería en San José.

En su negocio, ubicado en el área de Barryessa Road, Omar trata de que su clientela obtenga el mejor servicio que puede ofrecer.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Para mí es más importante tratar la persona mejor, se trata más de si yo puedo estar cortando el pelo y cambiar cómo se siente uno mismo y se puede ir sintiéndose mucho mejor”, explicó.

Omar inició su negocio hace 4 años cuando descubrió que cortar el cabello era su pasión, sin embargo, con llegada de la pandemia, tuvo que ingeniárselas para mantenerse a flote luego de verse obligado a cerrar ante las restricciones impuestas por las autoridades de salud.

“No se me hacía real cuando nos forzaron a cerrar, me preguntaba cada día tengo que cambiar de profesión, you know, tengo un hijo de tres años, tengo que comer, tenemos que comer”, indicó.

Por eso, decidió perfeccionar su técnica de boxeo y empezó a dar clases, una oportunidad que calificó como positiva alternando esta actividad con su barbería.

“Tengo clientes de Oakland que vienen de San Francisco, Redwood City, de diferentes edades”, aseguró.

A pesar de todo lo que pasó, ahora Omar se siente más motivado a continuar con su sueño.

“Es difícil al principio, pero si a uno le gusta, hay que seguir su pasión, lo primero va a estar difícil, pero en el tiempo largo todo va a ser mejor”, indicó.