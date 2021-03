La NFL aprueba extender la temporada regular a 17 juegos

Hoy los dueños de la NFL anunciaron la extensión del calendario de la temporada regular de 16 juegos a 17, comenzando en la temporada del 2021.

Cada equipo jugará 17 juegos con una semana libre o Bye Week.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

También se acordó que se jugará un partido menos de pretemporada, de cuatro baja a tres, y también significa que el Super Bowl se corre una semana, del 6 de febrero al 13 de febrero del 2022.

Ahora, ¿esto qué significa para los 49ers?

El equipo de Kyle Shanahan jugará 8 partidos en casa en el 2021, contra los Packers, Texans, Vikings, Falcons, Colts y los tres rivales divisionales, Rams, Seahawks y Cardinals.

En la carretera, tendrán 9 duelos.

Contra los mismos tres rivales divisionales, además de los Eagles, Bears, Titans, Jaguars, Lions y el nuevo rival que se agrega con la extensión de calendario, los Cincinnati Bengals.

La fecha y orden de los juegos aún no se ha anunciado.

En 2021 los equipos de la AFC recibirán a los equipos de la NFC en ese juego extra. La división Oeste de la NFC visitará a los 4 equipos del Norte de la AFC:

We're headed back to the Buckeye State! — San Francisco 49ers (@49ers) March 30, 2021

Seattle Seahawks Vs. Pittsburgh Steelers

Los Angeles Rams Vs. Baltimore Ravens

Arizona Cardinals Vs. Cleveland Browns

San Francisco 49ers Vs. Cincinnati Bengals

Finalmente se confirmó que en el 2022, los niners jugaran 9 duelos en casa y 8 en la cerretera.

Un juego más de temporada regular, una oportunidad más de ver a los Niners dejarlo todo en el emparrillado.