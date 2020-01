Kamala Harris anuncia que retira su precandidatura

La senadora Kamala Harris acaba de anunciar que se retira de la contienda demócrata como precandidata con miras a las elecciones presidenciales del 2020, según confirmó NBC News.

Harris, de 55 años, llegó a figurar entre los cinco primeros candidatos que encabezaban el lote de precandidatos pero en las últimas semanas mostró una importante pérdida porcentual en las encuestas.

La exfiscal de California fue una dura contendiente durante la campaña interna del Partido Demócrata.

Harris fue elegida al Senado en el 2016 tras ocho años como Fiscal General de California, donde fue conocida por su estilo en casos de alto voltaje.

Su campaña se lanzó en Oakland y atrajo a más de 20,000 personas. Ella es la segunda senadora de raza afroamericana y la primera con ancestro indígena.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR