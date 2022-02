Joven orgulloso de sus raíces latinas y afroamericanas

Ser dominicano y tener descendencia afroamericana son dos aspectos en la vida de Joshua Encarnación que ls han llevado a sentirse orgulloso de sus raíces.

Joshua nació y fue criado en la costa oeste rodeado por una comunidad en la que el color de su piel no era tema de conversación.

"Jugamos juntos, bailamos, pero no hablábamos de ese tema y después de llegar a la universidad es cuando alguien te pregunta de dónde eres , la sangre tuya, la familia tuya", explicó Joshua.

Aunque su familia siempre le dijo que no le hiciera caso a lo que los demás opinaran de él, Joshua comenzó a cuestionar su identidad y fue cuando escuchó del termino afrolatino que logró identificarse.

Este joven obtuvo una licenciatura en recursos humanos y con esfuerzo y perseverancia logró encontrar su primer trabajo por medio de Twitter.

"Alguien en Google me encontró y me dijo ´tú eres bien interesante, ¿quieres trabajar aquí?´ y dije claro que sí, yo me voy mañana si puedo", aseguró Joshua.

Cuando Joshua llegó al Área de la Bahía, donde tras su paso por Google trabajó en Uber, y eventualmente ayudó a un par de startups a crecer su fuerza laboral, se convirtió en director ejecutivo de una de estas empresas.

Actualmente, el joven tiene su propio negocio de capacitación y consultoría.

"Si tú estás buscando un trabajo y necesitas que alguien que te va a motivar, a enseñar la forma de pasar las entrevistas, yo te puedo ayudar”, afirmó Joshua.

Algunas de las personas que lo han contactado, lo han encontrado por medio de internet y algunos de ellos son de la comunidad afrolatina.

Joshua atribuye sus logrosal ejemplo de perseverancia de sus padres y a los consejos de su abuela.