Joven nicaragüense alcanza sus sueños con esfuerzo y perseverancia

Una joven nicaragüense del Área de la Bahía ha demostrado que con esfuerzo y perseverancia se pueden alcanzar todas las metas y sueños que se puedan tener.

La historia de Mónica Herrera Luque inicia en Nicaragua cuando su madre la dejó al cuidado de sus tías, para venir a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

“Yo la dejé de 6 años”, aseguró Cecibel Luque, mamá de Mónica.

Cecibel se reencontró 8 años después con Mónica en California.

Sin saber hablar inglés, con temor al cambio y prácticamente sin conocer a su mamá, Mónica se arriesgó y comenzó la escuela secundaria.

“Pensé oh my God a moverme de nuevo, a empezar de nuevo y cómo voy a hacer si no hablo inglés, no conozco a nadie, mi mamá, no tengo recuerdos con ella”, aseguró la joven.

Sin embargo, estos no fueron impedimentos para que Mónica saliera adelante, aunque el camino no fue fácil.

“Cuando empecé la high school me dijeron no te vas a poder graduar a tiempo porque vas a tener que tomar muchas clases de inglés y hacer estas pruebas, yo no me di por vencida y dije me voy a graduar en cuatro años”, afirmó.

Mónica demostró con sus acciones y palabras que la determinación la lleva en la sangre.

“Siempre le he dicho que sea perseverante”, dijo Cecibel.

La joven se graduó del Colegio Comunitario en la Bahía y ahora emprenderá una nueva aventura en la universidad.

El gran sueño de Mónica es convertirse en abogada o en agente del FBI por lo que asegura que continuará motivada para conseguir sus metas.

“Es eso lo que me motiva a mí a seguir, las injusticias que se ven para la comunidad latina. Trabajar como abogada o el FBI que es mi sueño”, aseguró.