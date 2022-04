Mexicana transgénero relata su travesía para llegar a ser quien es hoy

Sheila Magaña, consultora de belleza, es una joven mexicana que con mucho esfuerzo y sufrimiento se labró su destino para llegar a ser la mujer que es hoy.

“Soy una empresaria independiente y en estos momentos soy se podría decir la persona con la que siempre soñé y el día de hoy me pude realizar”, aseguró.

Esta mujer transgénero que desde niño sentía la diferencia, luchó contra los estigmas e incluso recuerda con mucho dolor cuando a los cinco años sintió por primera vez el rechazo de sus familiares.

“Empiezo a sentir como papá me estaba haciendo a un lado. Tengo un hermano que es un año cuatro meses mayor que yo y se podía ver la diferencia”, explicó.

Sheila llegó a EEUU con solo 16 años, procedente de Michoacán, con el único objetivo de cumplir el sueño americano y su libertad.

“Libertad que yo ya sabía que dentro de mi había algo diferente. No había tenido la fortuna o no había tenido la opción de poderlo ver desde casa porque papá era machista y mamá era sumisa”, dijo.

Al principio no fue fácil, dormía en las calles de San Francisco, se quedaba muchas veces sin comer, pasó frío e incluso con 17 años se adentró al mundo de las drogas y la prostitución.

“Ya había hecho el cambio. Lo había hecho drogada, alcoholizada. No sabía distinguir. Yo solo sabía que ya me vestía de mujer. Ya andaba en las barras, ya me hormonaba y ya tenía una vida de libertinaje”, afirmó.

Durante este tiempo, Sheila estuvo en la cárcel dos veces y durmió en un basurero, sin embargo, consiguió enmendar su vida al unirse como miembro de varios grupos de recuperación a quienes agradece ser quien es hoy.

“Entro a la escuela de cosmetología, me hago maquillista, agarro la certificación de la escuela y me empiezo a empoderar. De ahí tomo una segunda certificación de colometría y de ahí tomo la tercera certificación de dramatización y eso fue un poder impresionante. En cuestión de tres meses me hago directora, me gano la primera abeja de diamante y el primer carro del año en mi vida en Estados Unidos”, relató.

Sheila asegura que la perseverancia es uno de los rasgos que identifica a los latinos y aunque no ha sido fácil su recorrido se siente muy orgullosa de todos sus logros.

“Hoy te puedo contar cómo viví en aquel entonces y ya no hay ningún problema, pero en su debido momento era un proceso que me causaba mucho dolor y tuve que entender que mis puntos de vista eran mi realidad”, aseguró.

Desde el 2009 cada 31 de marzo se celebra a nivel internacional el Día de la Visibilidad Transgénero, una fecha que busca generar conciencia sobre estas personas que a diario luchan y se enfrentan a la discriminación, la violencia, los discursos y los crímenes de odio.

“El hecho de que se nos dé un día de celebración es que se nos tome en cuenta porque yo conozco historias de chicas que las apedreaban, las trataban de lo peor y que no iban a ver una celebración como la que se está viendo en el día de hoy”, aseveró Sheila.

San Francisco es la primera ciudad del país que tiene un distrito transgénero.