Joven latina transgénero aboga por los derechos de la comunidad LGBT

Una joven latina trans ha trascendido en su lucha por vencer obstáculos convirtiéndose en una líder para jóvenes de la Bahía que han sufrido acoso y discriminación.

Rexy Tapia, de 24 años, nació hombre, pero siempre se identificó como mujer.

“Crecí con dos hermanas y yo siempre sentía como ¿por qué no puedo usar lo que ellas usan?, ¿por qué yo no puedo jugar con sus juguetes?, porque es lo que me atraía”, dijo.

Aunque fue víctima de violencia en la escuela, eso no la detuvo para convertirse en quien realmente es una mujer transgénero, guerrera y artista.

“Compañeros en la escuela me atraparon por las escaleras y eran cinco de ellos que me empezaron a pegar y golpear y fue uno de esos momentos que yo me dije a mi misma que nunca más me pase esto”, explicó.

Rexy decidió iniciar su transición para convertirse en mujer en el 2015.

Para ella ser mujer latina y transgénero “es una de las cosas más difíciles porque aquí en Estados Unidos eres latina y no hablas en inglés o porque no eres de aquí , eres inmigrante y por otro lado la comunidad latina no te acepta por que eres trans , porque va contra la iglesia y no importa por donde vas no te quieren”, aseguró.

A pesar de que muchas veces quiso rendirse, salió adelante y ahora además de ser una activista que ha apoyado proyectos de ley contra la discriminación hacia la comunidad LGBT, es fundadora del proyecto Rexy, que por medio de espectáculos drag educa a estudiantes sobre la comunidad LGBT.

“Yo quiero ver a esas personas que están viendo ahorita que son que tienen poder que tienen la belleza y que me merecen un futuro donde puedan existir”, aseveró.

Rexy tiene previsto abrir un café llamado Fluid en San Francisco, un espacio libre de prejuicios y de aceptación.