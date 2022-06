Joven hispano organiza marcha en Oakland para exigir acciones sobre el control de armas

March For Our Lives, un movimiento liderado por estudiantes para exigir acción sobre la seguridad de las armas, regresa al Área de la Bahía este sábado con protestas planificadas en varios lugares de la región y más de 450 en todo el país.

La marcha de Oakland en Oscar Grant Plaza/Frank Ogawa Plaza a las 10 a.m., está siendo organizada por un grupo de estudiantes de secundaria, incluido Alex Ibarra, de 11 años, de Coliseum College Prep Academy.

"Después de enterarme de los tiroteos en Buffalo y Uvalde, supe que tenía que hacer algo al respecto", dijo Ibarra. “Mis amigos y yo planeamos una protesta en Oakland para decirle al Congreso que apruebe leyes sobre armas y evite que mueran personas inocentes”.

Ibarra y sus amigos contactaron a March For Our Lives, un grupo fundado por sobrevivientes del tiroteo en la escuela de 2018 en Parkland, Florida. Hace cuatro años, el grupo planeó la primera Marcha por Nuestras Vidas, en la que participaron más de 1,7 millones de personas, según Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro.

Después de pasar los últimos cuatro años registrando votantes jóvenes y presionando a los políticos para la reforma de armas, el grupo está organizando una marcha en la capital de la nación y facilitando marchas en todo el país el sábado.

"Primero, nos comunicamos con March For Our Lives y aceptaron apoyarnos", dijo Ibarra. “Luego escribimos a diferentes concejales de la ciudad de Oakland para planificar la logística de la protesta”.

La protesta en Oakland incluirá discursos de estudiantes y sobrevivientes de la violencia armada sobre sus experiencias y cómo los tiroteos masivos los han afectado a ellos y a sus comunidades. La reunión también tendrá cartas para que los asistentes escriban al Congreso exigiendo acción y cabinas para hacer carteles.

"Lo más importante es que todos traeremos un par de zapatos extra para representar a las víctimas de la violencia armada", dijo Ibarra, y agregó que alienta a los estudiantes, padres, maestros y otros miembros de la comunidad a salir y apoyar la marcha.

"Realmente fortalecerá nuestro mensaje y transmitirá al Congreso que necesitamos un cambio", dijo.

Ibarra y sus amigos han unido fuerzas con los organizadores en San Leandro para la marcha. También están trabajando en estrecha colaboración con la concejal de la ciudad de Oakland en general y la vicealcaldesa Rebecca Kaplan y su personal.

"Hubo 250 tiroteos masivos en los Estados Unidos en 2022, es decir, más tiroteos masivos que días en lo que va del año. Desde 2020, las tasas de mortalidad más altas entre los jóvenes se han debido a la violencia armada", dijo Kaplan en un comunicado de prensa el jueves. .

"Me uno a nuestra comunidad, especialmente a nuestros líderes juveniles, para pedirle al Congreso que tome medidas inmediatas para imponer leyes de control de armas de sentido común, incluidas verificaciones de antecedentes universales y controles de armas de asalto. En un país donde la Corte y el Senado controlados por los republicanos se niegan a regulan las armas pero buscan regular los úteros, no tienen derecho a llamarse pro-vida", dijo Kaplan.

Otras protestas de March For Our Lives están programadas para el sábado en San Francisco, Mountain View, Redwood City, Walnut Creek, Benicia, Burlingame, Pacifica y Sonoma.