Joven hispano diseña circuitos para que comunidades remotas tengan acceso a internet

Norberto Sánchez se graduó de la Universidad Cal Poly en San Luis Obispo con el objetivo de ayudar a los más necesitados.

Como ingeniero eléctrico, este joven pasa horas detrás de su computadora trabajando en un proyecto para la compañía en la que es empleado esperando poder conectar aún más al mundo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Estoy diseñando unos circuitos para integrarlos al satélite y dispararlo al espacio", aseguró.

Norberto explicó que una vez que el diseño esté integrado personas residentes de áreas remotas o de zonas pobres podrán tener acceso a internet.

Pero todo este trabajo y sus estudios no hubiesen sido posible sin el esfuerzo y las enseñanzas de sus padres.

El joven emigró junto a ellos desde México hasta Los Ángeles en la década de los 90 y desde muy pequeño le enseñaron el valor y la ética del trabajo.

"Mi papá manejaba trailers y mi mamá trabajaba en una compañía que picaba frutas. Yo me levantaba y no estaban en la casa porque estaba en el trabajo. Llegaba de la escuela y no estaban porque estaban trabajando", explicó.

Sus padres trabajaban largas horas porque querían que tanto él como sus hermanos tuvieran la oportunidad de tener una mejor vida y salir adelante.

El duro trabajo rindió frutos y quedó plasmado en un video que muestra a Norberto, abrazando a sus padres cuando recibió su toga y birrete, y se graduó de la universidad.

"Me sentí muy orgulloso y me siento muy orgulloso pero más para el como recompensa por lo que había estudiado", aseguró Norberto Sánchez, padre del joven.

"Yo me siento orgullosa porque somos personas muy trabajadores para sacar a los hijos adelante", dijo Zoila Dichi, madre de Norberto.