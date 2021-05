Joven hispano de Palo Alto es admitido en la Universidad de Harvard

Un joven hispano se ha convertido en el orgullo de su familia y del Área de la Bahía luego de ser aceptado en la Universidad de Harvard, una de las casas de estudios más prestigiosas del país.

Juan Pedraza Orellano, de 18 años, nació en Palo Alto y desde muy pequeño le gustaba estudiar y aprender.

“Desde que mi niño empezó a ir a la escuela siempre le gustó, y siempre desde que empezó, los maestros vieron en él que le encantaba aprender y que aprendía muy rápido, así ha sido todos estos años de educación”, aseguró Damari, mamá de Juan.

La joven promesa expresó que durante toda su vida quiso asistir a la universidad, por lo que ese deseo lo llevó a aplicar en 25 universidades de las cuales fue aceptado en tres, Harvard, Yale y Brown.

“Abrí la carta y boom, el confeti rojo, todos gritando”, contó Juan el día que se enteró de que sería admitido en la Universidad de Harvard.

Juan asegura que este es el primer paso para tener una carrera donde pueda ayuda a las personas.

“Para mi eso es importante, mucha gente me ha ayudado en mi vida, gente de todas las comunidades de las que soy parte, mis amigos, yo quiero hacer lo mismo para ellos”, aseveró Juan.

Una de las carreras que el joven hispano está contemplando, es la de leyes.

“No sé se seré abogado o político pero quiero hacer algo que me dé el poder de ayudar a la gente que lo necesita, para levantarlos, para ser más fuertes juntos. Una de las cosas que he pensado es ser abogado de inmigración y ayudar a todas las familias inmigrantes, no solamente en el Área de la Bahía, sino también en otras partes del país”, dijo.

El mensaje que Juan le envía a su comunidad es muy claro.

“Puede ser que no llegues a una escuela prestigiosa, pero no importa, porque tienes esa educación que te va a ayudar a crecer y ayudará crecer a tu comunidad”, aseguró.