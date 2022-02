Joven hispano causa furor al demostrar su talento en el fútbol en las calles en San José

Un joven hispano tomó las calles de San José para demostrar lo talentoso que es como futbolista, una acción que ha provocado diferentes reacciones en las redes sociales incluyendo las del equipo de los San Jose Earthquakes.

Durante meses, Juan ha hecho reír a los residentes que pasan por las intersecciones de la ciudad con sus habilidades como futbolista al estilo libre.

“Te digo que solo fue un ahorita, fue maravilloso, fue encontrarme que la gente se conectaba conmigo, que me sonreía de una manera espectacular, que los niños me hacen sentir como si fuera Messi o Christiano, yo no sé quién”, aseguró Juan.

El joven quiso lanzar su carrera profesional como futbolista en Colombia, sin embargo, al no poder lograrlo decidió mostrarle su talento al mundo de otra forma.

Sus habilidades han sido captadas en cámara y compartidas en las redes sociales varias veces obteniendo miles de vistas.

Gracias a esto, el talento de este joven soñador llegó a oídos del equipo de fútbol de los San Jose Earthquakes quienes le dijeron que si recibe 20,000 likes en TikTok podrá demostrar sus habilidades en uno de sus partidos.

“Yo lo empecé hacer como amor como tal, y ahorita en este momento al darme cuenta cómo se están haciendo las cosas pues es un sueño total, hasta los 49ers escribieron”, indicó Juan.

Y aunque no cumpla con la meta que le impuso el equipo, Juan asegura que continuará mostrándole su talento a los residentes de San José, para recibir su propina favorita, las sonrisas.