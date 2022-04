Joven denuncia que le negaron el servicio en Jack in the Box por ser sordo

Un hombre dice que a él y a su amigo se les negó el servicio en un Jack in the Box al este de la Bahía porque son sordos y no podían hablar con un empleado.

César Ayala, residente de San Francisco, le dijo a NBC Bay Area el miércoles que estaba visitando a un amigo de la universidad en Livermore el fin de semana pasado cuando querían comer algo. Ambos hombres son sordos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Ayala firmó para la entrevista de NBC Bay Area mientras otro amigo traducía.

“Estábamos como. ‘Oye, vamos a comer algo’”, dijo Ayala. “Ambos teníamos hambre”.

Ayala dijo que fueron a un autoservicio Livermore Jack in the Box alrededor de la 1:00 a.m., del domingo. Agregó que fue entonces cuando comenzaron los problemas.

“Entonces, condujimos hasta la ventana y vi al empleado allí. Rechacé para tratar de llamar su atención e hice un gesto de que no podía escuchar y traté de mostrarle mi teléfono”, dijo Ayala.

Ayala y su amigo tomaron un video de ellos tratando de comunicarse con el empleado después de varios intentos.

“Entonces, estoy señalando el teléfono y digo ‘oye, ¿puedes leer esto?’ y él dice con la mano que no, me señala con el dedo y dice algo. Parece que está enojado y me cierra la ventana”, dijo Ayala. “Entonces realmente se sintió como, umm, fue realmente frustrante”.

NBC Bay Area desdibujó la cara del empleado porque no pudimos obtener un comentario de él el miércoles por la noche.

En un momento, se escucha al hombre en el video diciendo que se va a tomar un descanso. Pero Ayala afirmó que el conductor detrás de ellos pudo hacer un pedido a través de la caja de llamadas. Algo que dijeron que no eran capaces de hacer.

“Era la primera vez que pasaba por algo así. Le ha pasado a otras personas sordas. Soy consciente de que les sucedió a otras personas sordas en el pasado”, dijo Ayala. “Hemos visto surgir otras situaciones como esta en todo el país. Siento que realmente estoy luchando por ellos también en este momento”.

Ayala dijo que no se iría. Fue entonces cuando alguien en el restaurante llamó a la policía.

La policía de Livermore le dijo a NBC Bay Area el miércoles que respondieron pero determinaron que era un problema civil, no criminal.

NBC Bay Area contactó a las relaciones con los medios de Jack in the Box y aún no ha recibido respuesta.

Ayala quería compartir su historia con la esperanza de que las empresas eduquen a sus empleados para estas situaciones.

“Cuando se contrata a alguien, se debe capacitar a esas personas sobre cómo trabajar con sordos y discapacitados a fondo para asegurarse de que sus clientes tengan acceso completo. Entonces, la educación es la parte más importante”, dijo.