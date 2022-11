Reacciones exageradas: ¿ Jimmy Garoppolo es el salvador de los San Francisco 49ers esta temporada?

Los 49ers han ganado cuatro partidos seguidos después de su victoria de la semana 12 contra los New Orleans Saints el domingo.

Lo están haciendo con Jimmy Garoppolo como su mariscal de campo. Sí, Jimmy Garoppolo.

Garoppolo está jugando el mejor futbol americano de su carrera, y los fanáticos están hablando sobre su futuro con los 49ers.

Carlos Ramírez, presentador de deportes de NBC Sports, habló sobre las reacciones exageradas de la Semana 12.

Un aficionado escribió que Jimmy G ha sido el salvador de la temporada de los 49ers y que la lesión de Trey Lance termina siendo benéfica para el equipo porque de no haber seleccionado San Francisco hoy, no estaría en la cima de la NFC West. Hoy no estarían puestos de playoff. Estaría básicamente eliminado.

Ante esta afirmación Ramírez opinó:

“Estoy totalmente en desacuerdo con esta postura por partes. Sí. Jimmy Garoppolo ha jugado extraordinariamente bien. Tal vez el mejor fútbol americano de su carrera, pero es imposible saber qué hubiese hecho este equipo de San Francisco si Trey Lance estuviese al mando del conjunto, es simplemente una especulación. No se puede saber.

Tiene un de unas habilidades distintas. Trey a las que tiene Jimmy Garoppolo de no sabemos si el equipo hubiese traído o no a Christian McCaffrey pero asumiendo que McCaffrey estuviese todavía en el equipo, quién sabe si tal vez la ofensiva de San Francisco fuese más potente, más punzante con más herramientas?

Lo cierto es que pretender asumir que Lance jugando este equipo sería peor simplemente su estimar al talento alrededor que tiene San Francisco o la capacidad de crecer y aprender que tiene Trey Lance. Así que sí, Jimmy ha sido el salvador porque seleccionó Trey Lance y no porque si Lance estuviese jugando, San Francisco sería un desastre”

