Jefe de la policía de Oakland pide ser reincorporado a su cargo

El jefe de policía de Oakland Leronne Armstrong, planea introducir mañana lunes una petición formal para ser reincorporado a su cargo. El hoy estuvo en una conferencia de prensa y piensa que nunca debió ser suspendido.

Lleva más de dos semanas bajo licencia administrativa de la jefatura de la policía de Oakland, mañana tiene planeado entregarle una carta a la alcaldesa Sheng Thao. Pidiéndole que sea reincorporado al departamento policial que dirige.

Recordemos que él fue suspendido luego de que un reporte hecho por personas independientes al cuerpo. El cual indica que no reportó apropiadamente varios casos de indisciplina por subalternos. Ese reporte fue publicado por un juez.

En eso, y con el aval de Shao, Armstrong el 19 de enero fue suspendido temporalmente.

Pero Armstrong alega que no hizo nada malo, en un caso abrieron una investigación, que aún está abierta. Y en el otro, por estar el departamento bajo monitoreo federal, pero ellos están a cargo del segundo incidente.

Armstrong dijo que los alegatos del investigador encargado del monitoreo federal no tienen bases, que es penoso ese informe, y que no está basado en evidencia. Tratamos de comunicarnos con la alcaldesa, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta

Armstrong cuenta con el apoyo del concejal Noel Gallo, quién quiere que lo restituyan en su puesto.