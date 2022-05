Investigando la crisis de vivienda de California: el mercado inmobiliario sobrevaluado que deja sin esperanza a muchos

La crisis de vivienda en el Área de la Bahía y California es una locura. Las casas se venden por millones, los inversionistas están pagando todo en efectivo por casas que podrían ir a compradores familiares, y generaciones de comunidades están siendo desplazadas.

A través de una serie de informes , la Unidad de Investigación de NBC Bay Area revela su investigación de un año sobre el mercado inmobiliario sobrevaluado del estado dorado que está dejando a tantos californianos abrumados.

Are real estate investors to blame for the housing crisis? While many investors say they add value to neighborhoods, neighbors, and tenants impacted by the developments say they expedite gentrification.

Some small landlords say they are never renting out again. Will your rent go up?Small landlords make up a surprisingly large percentage of California’s “naturally affordable housing,” and yet some tell The Investigative Unit COVID and heavy-handed government policies are squeezing them – and their housing – out.

The frustrating reason California can’t build enough affordable housing.The Investigative Unit identifies hundreds of empty lots and construction spaces that could provide affordable units. Instead, they sit unused. We speak to the developers behind these projects and California’s state treasurer to uncover what’s behind the construction hold up.

Renters are shocked they are paying market rate for apartments built with taxpayer-backed loans meant for affordable rentals. The Investigative Unit goes back in time to explain how this all went down and the solutions the federal government is working on to prevent it from happening again. In this fourth episode of our streaming series looking into California’s crazy housing...

¿Qué papel juegan los inversores inmobiliarios en la crisis inmobiliaria?

Claro, los inversores inmobiliarios tienen mala reputación, pero algunos inversionistas le dicen a nuestro equipo de investigación que agregan valor a los vecindarios. Muchos vecinos e inquilinos afectados por estos desarrollos no están de acuerdo y dicen que los inversores elevan los precios y aceleran la gentrificación. En el proceso de investigar si los inversionistas inmobiliarios contribuyen a la crisis de la vivienda, la Unidad de Investigación de NBC Bay Area descubrió un creciente club de inversionistas solo para miembros que tienen acceso exclusivo a listados de viviendas que no están fácilmente disponibles para el comprador promedio.

Algunos pequeños propietarios dicen que nunca volverán a alquilar. ¿Subirá su renta?

¿Recuerdas el primer apartamento en el que podías pagar el alquiler por tu cuenta? Es muy probable que haya sido operado por un pequeño propietario, no por una empresa inmobiliaria corporativa. Los pequeños propietarios constituyen un porcentaje sorprendentemente grande de las viviendas naturalmente asequibles de California según los investigadores del Centro Terner; y, sin embargo, algunos le dicen a NBC Bay Area que COVID y las políticas gubernamentales de mano dura los están exprimiendo a ellos, y a sus viviendas.

La razón frustrante por la que California no puede construir suficientes viviendas asequibles

Mientras hacía campaña para gobernador de California, Gavin Newsom se comprometió a construir 3,5 millones de nuevas unidades de vivienda. Entonces, ¿cómo va ese compromiso? NBC Bay Area identificó cientos de lotes vacíos y espacios de construcción que podrían proporcionar decenas de miles de unidades asequibles. En cambio, continúan sentados sin usar. Hablamos con los desarrolladores detrás de estos proyectos y entrevistamos al tesorero del estado de California.

Los inquilinos se sorprendieron de estar pagando la tasa de mercado por apartamentos construidos con préstamos respaldados por los contribuyentes destinados a alquileres asequibles.

¿Cómo se sentiría si supiera que su apartamento a precio de mercado se construyó con préstamos respaldados por los contribuyentes para crear viviendas asequibles? Todo es legal, pero sorprendió a muchos inquilinos actuales. NBC Bay Area retrocede en el tiempo para explicar cómo se desarrolló todo esto y las soluciones que ha propuesto el gobierno federal para evitar que vuelva a suceder.